¡Vuelva a su bunker! El pleito entre Donald Trump y la alcaldesa de Seattle que encendió las redes (TUITS)

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha acudido a Twitter para instar a los líderes del estado de Washington y su urbe más grande, Seattle, a que “recuperen su ciudad” ante las protestas contra la brutalidad policial, durante las cuales los manifestantes se apoderaron del área alrededor de uno de los recintos del Departamento de Policía local.

“El gobernador radical de izquierda Jay Inslee y la alcaldesa de Seattle están siendo burlados y ninguneados a un nivel que nuestro gran país nunca ha visto antes. Recupere su ciudad ahora. Si no lo hace, lo haré. Esto no es un juego. Hay que parar a estos feos anarquistas inmediatamente. ¡Muévanse rápido!“, reza el tuit del mandatario.

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you don’t do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stooped IMMEDIATELY. MOVE FAST!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020