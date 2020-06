A Norkys Batista se le quemaron las nalguitas y nosotros sin poderle echar cremita (VIDEO + ¡Qué calor!)

View this post on Instagram

😭 Ardida y media😭 en #Facebook te muestro como se me quemaron las nalguitas😭 Me cuido fuull la cara, y cuando digo full es que no salgo sin protector solar siempre, y ayer por andar con la carrera, la fiebre y la emoción se me pasooo empatucarme de protector🤦🏻‍♀️🥴 pero nunca me imaginé que terminaría asiii de insolada😭 les cuento que hoy me duele más que ayer😭 CONSEJO: 💧Tengan en casa Protector Solar Siempre 💧No salgan de casa sin protector solar en la cara, antes de maquillarse 💧Si van a la playa, llevar sombrero, o Gorra 💧Antes de achicharrarse acuérdense de miii, y así se protegen, porque créanme q el malestar es muy desagradable😭 En #Facebook el video Completo de los Productos q me coloco para el cuidado de mi piel y mi cabello🙏🏼 Quien se ha insolado y me entiende? Quieren ver la foto de lo insolada q estoy? Y si vieran a Alexis sin camisa🤦🏻‍♀️🤣 Mi cadenita personalizada Norkys de Oro 18k es de @eurogems #NorkysBatista