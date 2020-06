Enrique Viloria Vera: Adivinanzas socialistas del Siglo XXI

Posteado en: Opinión

Una adivinanza es un tipo de acertijo con enunciado, generalmente en forma de rima. Se tratan de enigmas sencillos en los que se describe una cosa de forma indirecta para que alguien lo adivine. En el enunciado se incluyen pistas para su solución. El socialismo del siglo XXI – que todo lo cambia a su mejor entender-, ya tiene las suyas, muy rojo – rojitas: en los destartalados Simoncitos que van quedando, no hay maestra que las enseñe, los abuelos tampoco…están ocupados cuidando nietos, esperando la remesa salvadora.

1- Tengo agujas pero no sé coser, tengo números pero no sé leer, las horas te doy, ¿Sabes quién soy?

Respuesta: La Misión Robinson

2- Blanca por dentro, verde por fuera. Si no sabes, espera. ¿Qué es?

Respuesta: La IV República, Punto fijo

3- Antes huevecito, después capullito y más tarde volaré como un pajarito. ¿Sabes quién soy?

Respuesta: El Comandante Eterno

4- Soy bonito por delante y algo feo por detrás, me transformo a cada instante ya que imito a los demás. ¿Sabes quién soy?

Respuesta: El Guasón Designado

5- Oro parece, plata no es. El que no adivine bien tonto es

Respuesta: Uranio persa enriquecido

6- Sal al campo por las noches si me quieres conocer, soy señor de grandes ojos, cara seria y gran saber. ¿Quién soy?

Respuesta: Florentino luchando con El diablo

7- Cabeza de hierro, cuerpo de madera, si te piso un dedo, ¡menudo grito pegas! ¿Qué es?

Respuesta: El martillo ruso

8- Me llegan las cartas y no sé leer y, aunque me las trago, no mancho el papel. ¿Qué es?

Respuesta: Un egresado de la Misión Ribas

9- En tus manos limpio, en tus ventanas sucio. Si sucio, me ponen limpio, y si limpio, me ponen sucio. ¿Qué es?

Respuesta: El Aseo Urbano Rojo – Rojito

10- ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Que corre mucho y no tiene cabeza ni pies.

Respuesta: La Revolución Bolivariana

11- Te la digo, te la digo, te la vuelvo a repetir, te la digo veinte veces y no me la sabes decir. ¿Qué es?

Respuesta: La misma cantaleta socialista en cadena nacional

12- Soy ave y soy llana, pero no tengo pico ni alas. ¿Sabes quién soy?

Respuesta: El gavilán colorao

13- Blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe y con pan se come. ¿Qué cosa es?

Respuesta: Un caro huevo ahora rojo – rojito.

14- Todos me quieren para descansar. ¡Si ya te lo he dicho! No lo pienses más.

Respuesta: La silla presidencial

15- Te la digo y no me entiendes, te la repito y no me comprendes.

Respuesta: La Unión cívico – militar

16- Todos pasan por mí, pero yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, pero yo nunca pregunto por nadie. ¿Qué es?

Respuesta :El Defensor del Pueblo

17- Y lo es, y lo es, y no me lo adivinas ni en un mes. ¿Qué es?

Respuesta: El hilo constitucional perdido

18- Mi picadura es dañina, mi cuerpo insignificante, pero el néctar que yo doy, os lo coméis al instante. ¿Qué es?

Respuesta: La Caja CLAP

19- Es pequeña como una pera, pero alumbra la casa entera. ¿Qué es?

Respuesta: La bombilla china que no alumbra —porque ¡No hay Luz!

20- Tiene dientes y no come, tiene cabeza y no es hombre. ¿Qué es?

Respuesta: El súbdito bolivariano

21- Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar, el sábado soy la primera y el domingo a descansar. ¿Quién soy?

Respuesta: La letra S de Socialismo

22- Agua no pasa por mi casa, cate de mi corazón

Respuesta: Hidrocapital