Habla el preso político Rodney… por Robert Alvarado @robertveraz

Opinión

En la cárcel me preocupaba ser considerado un santo que nunca fui, incluso si se define a un santo como un pecador que sigue intentándolo Nelson Mandela

Cuando escucho la frase “preso político” estimo un concepto de que es una persona física a la que se mantiene en la cárcel o detenida de otro modo, doy un ejemplo bajo arresto, sin haber cometido un delito tipificado sino porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza social, eso lo vemos a cada rato en Venezuela con diferentes personajes de la vida política venezolana que son prisioneros políticos, y que han estado en los diferentes Gobiernos como fue en la cuarta República, pero se siguió en la quinta República de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y se habla de un aproximado de 400 presos políticos (https://www.youtube.com/watch?v=mpsClfWNxKE) que salen en algunas listas de algunas ONG que defienden los derechos humanos tales como: Rolando Guevara Pérez, Otoniel Guevara Pérez, Juan Guevara Rodríguez, Erasmo Bolívar, Luís Molina Cerrada, Arube Pérez Salazar, Vasco da Costa, José de Jesús Gámez Bustamente, Erick Huerta, Omar Ortuño, José Enrique Pérez, Charles Wade, Chamel Akl Khour, Ruperto Chiquinquira Sánchez, Nicol Hidalgo, Franklin Fermín Hernández, José Gustavo Arocha, Romer Joaquín Mena Nava, Javier Rafael Peña, Vanessa Barroso, Raúl Isaías Baduel, entre otros. Aquellos que lograron su libertad cumpliendo condena u otros con medidas cautelares que le dan las leyes venezolanas como son: José Sánchez “Mazuco”, Biagio Pirelli, Maria Lourdes Afiuni, Oswaldo Álvarez Paz, Ricardo Cayamo, Ándres Games, Erika Karina Palacios Alfonzo, William Ysaac Guevara, Henrique Capriles Radonski, José Alejandro Chávez Solano, Carlos Zorrilla, Raúl Emilio Baduel, Yon Goicochea, Rosmit Mantilla, Carlos Melo, Manuel Rosales, José Rafael Ramírez, Juan Requesens, Lorent Saleh, Kamel Salame, Vilca Fernández, Hernando Garzón, Sandra Flores, Edgar Zambrano entre otros.

La lista de presos políticos es larga y a veces uno no ve los nombres de algunos que se consideran presos políticos y me mandan por correo electrónico un caso que desconocía el cual pongo en la palestra pública como es Rodney Álvarez, se dice que es un trabajador de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco cuya sede principal está en Puerto Ordaz y una sucursal en Ciudad Piar, ambas a su vez instaladas en el estado Bolívar. Según me comentan del caso dicho por algunos conoceros de la causa penal que el día 11 de junio del 2011, las autoridades judiciales y demás órganos auxiliares, liderados por la abogada Luisa Ortega Díaz, quien para la fecha desempeñaba el cargo de Fiscal General de la República se confabularon para orquestar una gran mentira en perjuicio de este trabajador, acusándolo de haber cometido el homicidio del trabajador Renny Rojas, hecho este ocurrido el día 9 del mismo mes en las instalaciones de la empresa Ferrominera del Orinoco al momento que los trabajadores se disponían a elegir la junta directiva de la comisión electoral, la cual, asumiría la conducción de la elección de la junta directiva de Sintraferrominera.

Según los que viven en esa zona dice que es un hecho público, notorio y comunicacional que el dirigente del Psuv Héctor Maican en plena asamblea de trabajadores accionó un arma de fuego calibre nueve milímetros de la marca bereta, con la cual, realizó tres disparos, dos de ellos produjeron heridas graves a igual número de trabajadores y un tercer disparo produjo el fallecimiento instantáneo del trabajador Renny Rojas. Que reposan en las actas de las indagatorias que tres guardias nacionales asignados al departamento de seguridad de la empresa al momento de ocurrir el hecho criminal, de inmediato detuvieron al dirigente oficialista Héctor Maican, a quien le retuvieron el arma de fuego y recolectaron los tres cartuchos de bala percutidos, poniendo estas evidencias de interés criminalístico a las órdenes del Ministerio Público. Las declaraciones de algunos de los testigos presenciales según expresa claramente la inocencia de Rodney Álvarez y señalan a su vez con gran precisión la responsabilidad penal del dirigente Héctor Maican, quien posteriormente por órdenes del órgano investigador como Ministerio Publico fue exonerado de la muerte de Renny Rojas.

Leyendo me asombro por lo que dicen de este caso según los funcionarios que actuaron en el mismo, el ClCPC, seccional Puerto Ordaz, los Fiscales del Ministerio Público y el Juez Segundo de Control, extensión Puerto Ordaz, se pusieron de acuerdo para decidir el delito que imputarían a Héctor Maican, el cual, calificaron como lesiones leves en contra de los dos trabajadores sobrevivientes. Una vez planificada la patraña judicial se llevó a cabo la presentación de Héctor Maican ante el Tribunal segundo de Control, en cuya audiencia admitió la responsabilidad plena en la comisión del delito de lesiones leves, por lo cual, el juez en ese entonces Carlos Miguel Oronoz, dictó sentencia, condenándolo a purgar la pena de quince meses de prisión, la cual cumplió en su lugar de residencia. Siendo así, el dirigente del Psuv Héctor Maican quedó exento de toda culpa en cuanto al homicidio del trabajador Renny Rojas, razón por la cual, bajos los auspicios de la gobernación del estado Bolívar realizaron un gran festín para celebrar el logro de tan grandiosa epopeya revolucionaria.

En cuanto al homicidio del trabajador Renny Rojas fue acusado Rodney Álvarez, quien se identificaba como aliado sindical del Secretario General de Sintraferrominera, Rubén González, adversario político del gobierno nacional y consuetudinario denunciante de la corrupción en Ferrominera del Orinoco.

De este caso indago y me encuentro que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia de su presidenta magistrada Ninoska Queipo Briceño, (https://aldiavenezuela.microjuris.com/2012/04/23/sala-penal-declaro-con-lugar-una-solicitud-de-radicacion/) declaró con lugar la solicitud de radicación propuesta por el Ministerio Público y ordenó a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar la remisión inmediata de la causa seguida en contra los ciudadanos Héctor José Maican y Rodney Antonio Álvarez Rodríguez a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, es decir en pocas palabras lo mandaron a una guillotina judicial es decir que se pudra en la cárcel. Algo así paso con otro caso parecido el del preso político y empresario yaracuyano Kamel Salame a quien no encuentran como mantenerlo preso en su pueblo natal y le radican el caso de San Felipe para Maracay con instrucciones del ex Magistrado del TSJ (prófugo) Eladio Aponte Aponte y le ponen a una Jueza verduga como fue la Juez Quinto de Juicio del el estado Aragua Mary Carmen Amarista Herrera, y a quien tuve el honor de ser conocedor y abogado de su causa, y en varias oportunidades se le solicito la libertad de Salame y ella se la negaba, usando como argumento que kamel era un preso político y ¨él está preso por órdenes de arriba y más nada…¨ lo triste del caso es que ella fue detenida por extorsión (https://puntodecorte.com/detenida-jueza-en-maracay-por-presunta-extorsion/) cuando intentó cobrar 7.000 dólares para resolver un caso que supuestamente llevaba su despacho. Le dan arresto domiciliario y después al pasar los días nadie se acordaba del hecho y le dan la libertad con medidas de presentación. Que cosas de la vida, ¿en qué manos está la justicia venezolana?. Dios no libre caer en esas garras…

Ahora bien lo más triste de este caso es que después de ocho años y once meses, Rodney Álvarez permanece aún recluido en el internado judicial El Rodeo ll, a la orden de la jueza Paulette León Guevara, Juez del Tribunal doce de Juicio del área metropolitana de Caracas a la espera de la convocatoria para aperturar el juicio. En la tierra de Ciudad Guayana es público, notorio y comunicacional que Héctor Maican es el asesino del trabajador Renny Rojas, pero me comenta unos de los allegados de Rodney que dicen que el gobierno nacional ha utilizado todo el aparato represivo para coaccionar y obligarlo a asumir los hechos, estrategia que hasta los momentos no les ha dado los resultados esperados, por cuanto Rodney se niega rotundamente a admitir la culpa y lo recalco él mismo en una entrevista que le hizo el Diario Tal Cual (https://talcualdigital.com/rodney-alvarez-trabajador-de-ferrominera-lleva-ocho-anos-preso-sin-recibir-sentencia/ ) Solo me resta decirles a mis captores a mis secuestradores, en algún momento de la historia les corresponderá a ustedes sentarse, en el banquillo donde me tienen ahora, a rendir cuentas de todos sus actos y manos manchadas de sangre de la clase obrera, y pueden estar seguros que se le brindara un juicio gratuito sencillo y expedito. Solo digo a mis lectores que indaguen sobre este caso que habla el preso político Rodney…

Nota: Les comento que el portal web La Patilla está de cumpleaños. El pasado 11 de junio de 2020, llegó a sus primeros diez años. Donde ha crecido, con una sólida presencia en el mundo digital. Como lo ha dado a conocer sus fundadores del medio Alberto Federico Ravell y David Morán Bohórquez. Junto con sus trabajadores, han contribuido en esta década de trabajo de informar verazmente a cada uno de los lectores dentro y fuera de nuestras fronteras. Termino deseándoles ¡Feliz cumpleaños!

