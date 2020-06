Régimen iraní publicó foto del “espía” que ejecutará por filtrar el paradero de Soleimani

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La Justicia iraní publicó información sobre el hombre acusado de espiar para la CIA y el Mosad, el cual fue sentenciado a muerte.

Por: RT

Según las autoridades, el ciudadano iraní Mahmoud Mousavi-Majd proporcionó información a los servicios de inteligencia de EE.UU. e Israel sobre el paradero del general Qassem Soleimani, quien falleció durante un ataque el 3 de enero en Irak.

Mousavi-Majd fue arrestado meses antes del asesinato de Soleimani, jefe de la Fuerza Quds, unidad de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en guerra no convencional y operaciones de inteligencia militar.

El arresto del ciudadano iraní coincidió con el anuncio de Teherán sobre la detención de 17 “espías de la CIA”.

Para leer la nota completa, pulse aquí.

#Iran@MizanNewsAgency has released a photo of Seyed Mahmoud Mousavi Majd who has received a death sentence over spying for #USA & #Israel. The judiciary has charged him w/ collecting security intel & providing info on whereabouts of #Soleimani that led to his assassination. pic.twitter.com/aIAnX8qqI1

— MAYSAM BIZÆR ???? ????? (@m_bizar) June 11, 2020