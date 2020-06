AP: Abogado de Álex Saab confirma que ha sido arrestado en Cabo Verde

Las autoridades de Cabo Verde arrestaron por orden de los Estados Unidos a un destacado empresario colombiano acusado de tratos corruptos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Por Associated Press

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

La abogada estadounidense de Alex Saab, Maria Domínguez, confirmó el arresto pero declinó hacer más comentarios.

Una fuente familiarizada con la situación dijo que Saab fue detenido en la isla africana cuando su avión estaba haciendo una parada de reabastecimiento de combustible cuando regresaba de Irán. La persona no estaba autorizada para discutir el asunto y habló bajo condición de anonimato.

Saab, un empresario colombiano, apareció en el radar de las autoridades estadounidenses hace unos años después de acumular una gran cantidad de contratos con el gobierno de Maduro.

Los fiscales federales en Miami lo acusaron a él y a un socio comercial el año pasado por cargos de lavado de dinero relacionados con un supuesto esquema de soborno para desarrollar viviendas de bajos ingresos para el gobierno venezolano que nunca se construyeron. Por separado, había sido sancionado por la administración Trump por supuestamente utilizar una red de compañías fantasmas en todo el mundo: Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México, para ocultar enormes ganancias de los contratos de alimentos sobrevalorados sin licitación obtenidos a través de sobornos y sobornos.

En privado, los funcionarios estadounidenses han descrito durante mucho tiempo a Saab como líder de Maduro, aunque no se lo describe como tal en los documentos judiciales y el presidente venezolano nunca ha sido acusado de corrupción. Maduro fue acusado por Estados Unidos este año por cargos de narcotraficantes.

NEW: A lawyer for Alex Saab confirms the businessman, who amassed a number of contracts w/ Venezuela's socialist government, has been arrested. Source tells @AP he was detained in Cabo Verde on way back from Iran. He was wanted in US on money laundering charges. Story upcoming

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) June 13, 2020