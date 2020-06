La Nasa compartió las primeras FOTOS de un cielo alienígena

Por primera vez, una nave espacial envió imágenes del cielo desde tan lejos que algunas estrellas parecen estar en posiciones diferentes de las que veríamos desde la Tierra.

Por Infobae

A más de cuatro mil millones de millas de su hogar y acelerando hacia el espacio interestelar, la misión New Horizons de la NASA viajó tanto que ahora tiene una vista única de las estrellas más cercanas.

Our @NASANewHorizons mission is more than four billion miles away. When the spacecraft turned its camera to some nearby stars, it saw them differently than we do from Earth: https://t.co/aZKGBihH69 pic.twitter.com/RhDrugPDQF

— NASA (@NASA) June 11, 2020