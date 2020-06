Niño de cinco años sorprende a golfistas de Florida con un hoyo en uno

Un niño floridano de cinco años se ha convertido en una estrella del golf local al haber logrado hacer un hoyo en uno durante una clínica de ese deporte en un club de Sunrise (sur de Florida), según informan medios locales.

Aparentemente ajeno al revuelo que se ha armado a su alrededor y con cierta timidez, el pequeño William Kelly explicó ante las cámaras lo que hizo en el hoyo 13 del club The Bridges at Springtree, de 70 yardas (63,9 metros) de longitud, como si fuera lo mas sencillo del mundo.

“Tomé un hierro 7. (La bola) pegó dos botes fuera de la calle y otro fuera del green, después le dio a la bandera y luego se metió en el hoyo”, dijo ante las cámaras de CBS.

At only 5 years old, William Kelly has a mean golf swing, and a new reputation to uphold after hitting one amazing hole in one! Since he is way too young to follow tradition and buy a round at the bar, we wonder how he will celebrate.

