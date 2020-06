Aclaran confusión en el vuelo que trasladara de Álex Saab

El corresponsal de Associated Press para latinoamérica, Joshua Goodman, aclaró que el vuelo que inicialmente se creía destinado para la extradición de empresario colombiano Álex Saab no tiene ese objetivo.

“Un ejecutivo de la Presidential Aviation me dijo que este vuelo no tiene nada que ver con Saab y que estaba programado previamente con parada de combustible en Cabo Verde. Señala que Presidential Airways, no Presidential Aviation, anteriormente era propiedad de Blackwater. Ambos son contratistas del gobierno”, enfatizó Goodman.

A Presidential Aviation executive told me that this flight has nothing to do with Saab and it was previously scheduled w/ fuel stop in Cabo Verde. He points out that Presidential Airways, not Presidential Aviation, was previously owned by Blackwater. Both are govt contractors https://t.co/xp27Im6tKe

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) June 14, 2020