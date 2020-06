Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El periodista de la agencia Associated Press, Josh Goodman, informó a través de su cuenta en Twitter que un vuelo chárter partió de Cabo Verde hacia Miami.

Por lapatilla.com

¿Lleva a Alex Saab?, se pregunta el periodista. La aviación presidencial cambió el aeropuerto de llegada poco antes del despegue a MIA internacional. Anteriormente estaba programado para aterrizar en Opa Locka

Charter flight by ex Blackwater firm has departed Cabo Verde for Miami. Is it carrying Alex Saab? Presidential Aviation changed arrival airport shortly before takeoff to MIA international. Previously was scheduled to land at Opa Locka https://t.co/DJJ6tac4c2

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) June 14, 2020