Operan a un hombre para extraer de su cuerpo un pez en el que se sentó “por accidente”

Un hombre tuvo que ser operado por los médicos del Zhaoqing First People’s Hospital de la provincia de Guangdong, en China, para extraer a un pez de su recto tras haberse sentado en él “por accidente”.

Por 20minutos.es

Según informa Daily Mail, el paciente, de 30 años, afirmó que el animal se deslizó en su último tramo digestivo después de haberlo aplastado con sus posaderas de manera fortuita.

Así, acudió al centro hospitalario con dolor abdominal, por lo que los sanitarios procedieron a hacerle una radiografía que dio con el problema. En ella, y según la información del diario británico, vieron que las aletas espinosas del pez le habían causado rupturas en el intestino grueso, por lo que procedieron a operarlo, ya que era “demasiado grande”.

