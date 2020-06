Pompeo: El tribunal de Maduro dio los primeros pasos para manipular las próximas elecciones a su favor

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció este lunes 15 de junio sobre la nueva directivas del CNE designada por el régimen de Nicolás Maduro, destacando que el “tribunal corrupto de Maduro dio los primeros pasos para manipular las próximas elecciones a su favor”.

lapatilla.com

“El tribunal corrupto de Maduro dio los primeros pasos para manipular las próximas elecciones a su favor. Estas acciones retrasan el regreso a elecciones libres y justas y prolongan el sufrimiento del pueblo venezolano. El mundo debe apoyar a la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano”, reseña un tuit del funcionario estadounidense.

A continuación, el comunicado íntegro:

Las elecciones libres son el camino para salir de la profunda crisis política de Venezuela. Desafortunadamente, el 12 de junio, la Corte Suprema controlada por el régimen de Maduro continuó manipulando la Constitución venezolana al nombrar ilegalmente un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) alineado con el régimen.

Los venezolanos merecen un CNE independiente. La Constitución venezolana le da a la Asamblea Nacional elegida democráticamente la responsabilidad de elegir a los miembros del CNE. Sin seguir este proceso, las elecciones que representan la voluntad del pueblo son imposibles.

El régimen ha seleccionado un CNE que sellará sus decisiones e ignorará las condiciones requeridas para las elecciones libres.

Como hemos dicho anteriormente, un CNE independiente es un requisito previo central para elecciones libres y justas. https://www.state.gov/free-and-fair-presidential-and-parliamentary-elections-in-venezuela

Las áreas clave incluyen:

Levantar la prohibición de partidos políticos y candidatos

Levantar los procedimientos judiciales motivados políticamente contra los políticos de la oposición.

Liberación de todos los presos políticos.

Respeto a la libertad de expresión, la prensa y la asociación.

Resolver de manera transparente todos los desafíos técnicos para elecciones libres y justas,

incluyendo el registro de votantes y la adquisición y manejo de máquinas de votación.

El pueblo venezolano exige y merece elecciones libres y justas. Este paso del régimen y su Corte Suprema lleva a Venezuela aún más lejos de una transición democrática.

Maduro's corrupt court took the 1st steps towards rigging the next election in his favor. These actions delay the return to free & fair elections & prolong the suffering of the Venezuelan people. The world must support @AsambleaVE & the Venezuelan people. https://t.co/YrP7xI7m9O.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 15, 2020