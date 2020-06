Al menos un herido tras tiroteo en centro comercial de Texas

Al menos una persona resultó herida tras un tiroteo este martes 16 de junio en una tienda Nordstrom del centro comercial Galleria Dallas en Texas, EEUU.

lapatilla.com

La policía respondió a las constantes llamadas cerca de las 6:45 pm (hora local de EEUU), poco antes de la hora del cierre de las instalaciones. La persona fue evacuada después del inicio de los disparos.

De acuerdo a un reporte de la CBS, los funcionarios revisan el video de seguridad del centro comercial para buscar al sospechoso, aunque informaron que no se trata de una situación de tirador activo.

Los clientes le dijeron al reportero JD Miles que escucharon disparos y salieron corriendo.

“Vi gente corriendo desde arriba. Hubo disparos o ruidos fuertes. Salí corriendo y fui a esconderme ”, dijo un cliente que había estado patinando sobre hielo en ese momento.

Update 2 here’s a photo from the scene at the Galleria mall where shots were fire inside. Sources say at least 1 person injured. Not sure if they were shot or not. Police have been searching for shooting inside mall pic.twitter.com/xWnkwk5Fv6

— J.D. Miles (@jdmiles11) June 17, 2020