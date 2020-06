¡Aterrador! Prisionera política china reveló cómo se salvó de la sustracción de órganos forzados mientras estaba en cautiverio

Posteado en: Internacionales, Titulares

Una mujer china que fue encerrada en un campo de concentración surrealista donde se salvó de que sus órganos fueran saqueados por un comentario casual a un guardia de la prisión.

Por Mirror

Casi veinte años después de que la practicante de Falun Gong fuera liberada de una prisión en Beijing, Jennifer Zeng está repasando en la tortura física y mental a la que fue sometida.

Durante 16 horas al día, la madre se vio obligada a pararse bajo el sol y recitar las normas del campamento hasta que se desmayaba, para ser sacudida por un choque eléctricos por parte del guardia.

Desde la seguridad de su nueva vida en Nueva York, Zeng revivió su tiempo dentro, mientras busca que la comunidad internacional presiones a las autoridades chinas por su trato a los prisioneros .

Su declaración se da después que un informe revelara la sustracción forzada de órganos en presos políticos de China y alega que esta práctica continua en la actualidad.

“Es muy triste, porque no pudimos detenerlos cuando le hicieron esto a Falun Gong”, dijo Zeng.

“El mundo occidental financia esta persecución invirtiendo en China. El Partido Comunista Chino ahora tiene el poder para expandir este asesinato en masa a Uighur y al pueblo de Hong Kong, explica Jennifer.

La historia de Zeng inició en 1992 cuando perdió mucha sangre al dar a luz a su hija. Durante años estuvo en el hospital, incapaz de trabajar y abatida, hasta que un día le dieron libros que explicaban los métodos de enseñanza de Falun Gong.

“Leí los libros y todas mis preguntas sobre la vida humana y el universo fueron respondidas”, explicó Zeng sobre la práctica espiritual, que combina la meditación con una filosofía moral y cívica.

“Es bastante simple practicar: vas al parque o lo haces en casa; cinco ejercicios que toman dos horas; elige la compasión y la tolerancia. Para mí, ofrecía una nueva forma de tratar conmigo mismo. Funcionó en un nivel más profundo. Trata al universo como un todo. Me funcionó muy, muy rápido”, relató

Después de un mes de práctica diaria, la Sra. Zeng, que había sido dada de alta del hospital, afirma que su médico la consideró sana de una serie de problemas hepáticos debilitantes.

Sin embargo, a medida que ella y muchos otros encontraron sentido en las enseñanzas de Falun Gong, las autoridades chinas comenzaron a desconfiar cada vez más de su fuerza como movimiento.

El 20 de julio de 1999, las fuerzas de seguridad comenzaron los arrestos masivos de los miembros de Falun Gong en todo el país. Zeng fue arrestada el primer día y retenida por un corto tiempo en un centro deportivo.

En diciembre de ese año fue detenida durante dos días en el mismo edificio después de asistir al juicio de uno de los practicantes del movimiento.

Dos meses después, la retuvieron durante un mes por haber mantenido una reunión con dos personas que fueron a las protestas de la Plaza Tiananmen, antes de que la policía sacara a Zeng de su cama a las 2 de la madrugada del 13 de abril.

La autoridades chinas habían interceptaron un correo electrónico que envió a sus padres explicando por qué planeaba seguir practicando Falun Gong, un delito considerado sabotaje nacional y digno de un año en un campo de trabajo en el sur de Beijing.

La Sra. Zeng recordó “fue más allá de la imaginación. Desde el primer minuto que estuvimos en el campamento, nos vimos obligados a bajar la cabeza y a ponernos en cuclillas o ponernos de pie, mirando nuestros pies. Incluso cuando la policía nos habló no se nos permitió levantar la cabeza”.

“Estuvimos así durante 15 o 16 horas el primer día. Muchas mujeres mayores no pudieron soportarlo. Se desmayaron. La policía usó porras eléctricas para despertarlas. El segundo día nos vimos obligados a permanecer inmóviles mirando hacia abajo durante 16 horas. Tuvimos que recitar las regulaciones del campo de trabajo”, comentó.

Jenifer pensaba que “me estaba volviendo loca. No podía soportarlo. Pensé que mi mente estaba destrozada. Era una tortura. Me tiraron y me llevaron al suelo. Me pusieron bastones eléctricos en el cuerpo hasta que perdí la conciencia”.

“Luego me obligaron a ponerme en cuclillas bajo el sol y un policía me pateaba si me movía. Cada vez que me lleva la sombra tenía que moverme hacia el sol. Todavía me duele la garganta por los gritos. Hubo daños físicos. Todavía tosía. (Tuve) muchas pesadillas. Me llevó mucho tiempo recuperarme”, recuerda Zeng.

Cuando no estaban sujetos a tortura física, los reclusos se despertaban a las 5.30 de la mañana y se los hacía tejer hasta la medianoche o hasta la mañana.

Durante su tiempo en el campamento, Jeniffer Zeng fue llevada a un centro médico donde le examinaron los ojos y le tocaron los órganos.

Ella le explicó al médico que había sido infectada con hepatitis C durante una transfusión de sangre después de dar a luz, pero que la había curado en el proceso de practicar Falun Gong.

Un mes más tarde, ella y varios miles de reclusos fueron llevados con grilletes en grandes autobuses con las ventanas tapadas a un hospital donde fueron radiografiados.

En una clínica más pequeña en el campamento, se les extrajo sangre sin explicación.

Fue solo después de su liberación que la Sra. Zeng se enteró de que las autoridades habían estado retirando los órganos de los prisioneros para venderlos a las personas ricas y poderosas de China y del extranjero.

“Solo en ese momento, me di cuenta de lo que me había librado. Si no le hubiera dicho al médico que tenía hepatitis C, también podría haber sido una víctima”, explicó.

“Desde mi primer día (en el campamento) tuve una sensación extraña. ¿Es esto real? ¿Me han enviado a los campos de concentración en los libros de historia? ¿Podría estar sucediendo esto en el siglo XXI?. Lo leímos en los libros de historia, pero ya no sucede. Me transfirieron a los campos de concentración nazis. Ese tipo de sentimiento me persiguió durante mucho tiempo”, incrédulamente analizada Zeng

Por mucho que nos gustaría creer que tales horrores están consignados en los libros de historia, un creciente cuerpo de evidencia muestra que la detención generalizada de presos de conciencia continúa en China.

El mes pasado, el Tribunal de China publicó un informe de 460 páginas después de 18 meses de investigación sobre la sustracción de órganos en el país.

Enver Tothi , que ahora trabaja como conductor de Uber en Londres, contribuyó a la investigación, ya que se vio obligado a extraer los órganos de un prisionero mientras trabajaba como médico.

Mientras que Falun Gong fue una vez el objetivo de las autoridades, tras su disolución efectiva como movimiento, los uigures, un grupo étnico de musulmanes que ahora se encuentra en gran parte en el noroeste de China, se convirtieron en el nuevo chivo expiatorio.

En docenas de testimonios de testigos presentados en el informe, hombres y mujeres uigures hablan de no cometer infracciones menores antes de encontrarse en “campos de reeducación”.

Allí serían encadenados y cubiertos con capuchas oscuras, obligados a dormir en condiciones increíblemente estrechas y se les prohibiría hablar en su lengua materna.

A casi todos se les extrajo sangre regularmente y se examinaron órganos por razones inexplicables.

Una mujer, detenida en Masanjia, Liaoning en 2008, recordó “nueve policías me obligaron a acostarme para que pudieran tomar la sangre.

“En ese momento les pregunté ‘por qué se hicieron el análisis de sangre’, así que les pidieron a las personas que se hicieran un análisis de sangre primero, me pusieron al final de la línea para que me hicieran un análisis de sangre.

“Fui arrestada cinco veces. Mi amiga detenida dijo que la amenazaron con una donación de corazón. Me lo dijo en persona que si se presentaban oportunidades, estaba muy dispuesta a ser testigo para exponer este asunto”.

El informe incluye una transcripción de una llamada telefónica entre un investigador y Zhu Jiabin, quien admite haber asesinado y extraído los órganos de Gao Yixi en 2017.

Cuando se le pregunta sobre la cosecha de órganos, Jiabin dice “¡Los vendí!” Después de sacrificar y abrir la barriga, simplemente corta los órganos y los vende.

“Ese es mi principio … Si tuvieras agallas frente a mí ahora, viviría la sustracción de órganos … Mi nombre es ‘el carnicero’ … Me llaman el carnicero especializado en la sustracción de órganos vivos … No es nada, como el sacrificio de cerdos”, se puede leer en el informe.

Afortunadamente, Jeniffer Zeng, se salvo de tales horrores. Fue puesta en libertad después de fingir darle la espalda a Falun Gong escribiendo ensayos sobre lo malvada que era la práctica, que leyó a sus compañeros de prisión.