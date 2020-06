En imágenes: Corea del Norte destruyera la oficina de enlace intercoreana en la zona fronteriza

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Corea del Norte destruyó una oficina de enlace intercoreana en su ciudad fronteriza de Kaesong el martes, según dijo Corea del Sur, después de que Pionyang amenazara con tomar medidas si los grupos de desertores siguen adelante con su campaña de envío de folletos de propaganda a Corea del Norte.

Medios de comunicación surcoreanos informaron que se escuchó una explosión y se pudo ver humo sobre Kaesong, y el Ministerio de Unificación del Sur dijo que la oficina de enlace había sido destruida.

Una fuente militar surcoreana dijo a Reuters que había señales de la inminente demolición a primera hora del día, y oficiales militares surcoreanos observaron imágenes en vivo del edificio mientras estallaba.

Las tensiones entre los dos países han aumentado ya que Pionyang ha amenazado con cortar los lazos intercoreanos y tomar medidas de represalia por el lanzamiento de panfletos de propaganda que llevaban mensajes críticos con el líder norcoreano Kim Jong Un, incluyendo violaciones de los derechos humanos. Reuters

