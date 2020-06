EN VIDEO: Una máquina de ejercicios se mueve sola en un parque vacío y la Policía se lanza a buscar el porqué

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En la India se hizo viral un video en el que una máquina para hacer ejercicios se mueve sola, en un parque vacío, sin que nadie se encuentre en ella o a su alrededor. La escena llevó a la Policía a investigar, luego de que muchos usuarios consideraran que el asunto era producto de algún tipo de actividad paranormal.

Por: RT

La grabación, ampliamente compartida la semana pasada en redes sociales, corresponde a un gimnasio al aire libre de la ciudad de Jhansi (Uttar Pradesh), al norte del país. Al sitio fueron las autoridades, quienes finalmente lograron dar una explicación lógica al fenómeno y disipar los rumores.

Fitness freak ghost ??@jhansipolice got a tip off about an open gym being used by ghosts!Team laid seige & soon found t real ghosts-Some mischievous person made video of moving swing & shared on #socialmedia. Miscreants will b hosted in a ‘haunted’ lockup soon #NoHostForGhost pic.twitter.com/JUaYt4IJMS

— RAHUL SRIVASTAV (@upcoprahul) June 12, 2020