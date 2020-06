Llevó a su ex esposa a un crucero “para reconciliarse” pero la mató y le robó un millón de dólares

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Lo que parecía un cuento con final feliz, se convirtió en una de las peores tragedias, luego de que un abogado de Florida en EEUU llevó a su exesposa a un crucero para aparentemente reconciliarse pero lamentablemente le arrancó la vida para cobrar un millón de dólares, el desgarrador caso tuvo lugar en el mar Mediterráneo.

Por Karen Villaseñor / Soy Carmín

Su paseo tenía otras intenciones, así que Lonnie Loren Kocontes, fue declarado culpable por el homicidio de su esposa, que ocurrió el pasado mayo 2006, la pareja a simple vista estaba pasando un momento increíble en las costas azules de Italia, pero al cabo de cinco días la pesadilla inició…

El aún matrimonio viajó desde California hasta España y, de ahí se fueron en un romántico crucero; lo que nadie imaginó es que cinco días después la mujer desaparecería y las sospechas no se hicieron esperar, luego de que encontraron el cuerpo de Micki Kanesaki, quien tenía 52 años.

Irvine Attorney Convicted in Ex-Wife’s Cruise Ship Murder A former Irvine attorney was convicted Monday of killing his ex-wife and throwing her body overboard while on a Mediterranean cruise to solve his financial disputes with the victim. Lonnie Loren Kocontes, 62, was convi… pic.twitter.com/QxvFk2XV1P

— Punjabi Radio Los Angeles (@lapunjabiradio) June 15, 2020