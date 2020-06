El Tiempo: Piedad Córdoba rompió el silencio y habló de su nexo con el capturado Alex Saab

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La exsenadora Piedad Córdoba accedió a hablar con EL TIEMPO sobre sus nexos con el recién detenido Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, capturado en Cabo Verde.

Por: El Tiempo

La exsenadora y ex candidata a la presidencia asegura que lo conoció en un almuerzo de la campaña de Horacio Serpa, y que tenían en común el tema palestino.

También niega nexo con Álvaro Pulido, socio de Saab.

¿Cuál es su nexo con Alex Saab?

Realmente conozco a Alex. Lo conocí en una campaña para la presidencia, en un almuerzo. Nos invitaron gente que era del partido Liberal. Más que todo por el lado del papá de Álex Saab, una persona muy reconocida en Barranquilla, que la quiere mucho la gente. Además, está un tema muy especial que es el Palestino. Luego, me lo encontré en Caracas. En Venezuela hay una muy fuerte organización de los Palestinos. Pero realmente frente a todas estas cosas que están pasando no tengo nada qué decir. Yo no hago parte de eso, ni tengo contratos ni mi familia, en absoluto.

Saab le dijo a EL TIEMPO en una entrevista que la consideraba una amiga. ¿Por qué se habrá referido así a usted?

Por una razón muy sencilla. Una cosa es distinguir a una persona y otra cosa es tener la amistad. Si tú me preguntas dónde queda la oficina de Alex en Venezuela no tengo ni la menor idea, no sé dónde vive. Jamás fue más de lo que pasó en esos días en la campaña de Horacio; no he tenido ninguna relación. Una vez, que yo estaba en el ‘Rincón Latino’, en un evento que programó el padre Hoyos, el papá es una persona muy querida en Barranquilla y ahí nos fueron a saludar. Eso fue todo. Yo no tengo ni negocios ni contradicciones con él. Y no tengo absolutamente nada qué ver. Lo que sé en este momento es lo que han sacado los medios.

¿Nunca se lo encontró con Hugo Chávez o con Nicolás Maduro o con alguien del régimen venezolano?

Hace dos años que no hablo con el presidente Nicolás Maduro. Es más, en esa reunión que sale el presidente Santos (con Saab), yo tengo muchas diferencias con él, pero estoy segura de que Santos no conocía a Álex Saab. Por lo que yo ví es un evento en el que firmaron contratos o acuerdos o convenios con Colombia. Pero yo no estuve ahí. No puedo decir ni que era íntimo amigo de Chávez, ni tampoco puedo decir por tampoco puedo decir que tuvo una presencia muy grande en el gobierno de Maduro.

