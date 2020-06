Scott advierte a López Obrador: Evitar las sanciones para vender combustible a Maduro es una medida peligrosa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador Rick Scott le envió una advertencia al presidente de México, Andrés López Obrador, por ofrecer combustible al régimen de Nicolás Maduro, destacando que puede ser una “medida peligrosa”.

lapatilla.com

“La decisión de Obrador de evitar las sanciones para vender gas al régimen de Maduro es una medida peligrosa”, expresó Scott a través de su cuenta de Twitter.

De igual forma, recordó que para que la libertad y la democracia reinen en el hemisferio, todos los países deben mantenerse firmes para aislar a Maduro.

“Sin proporcionarle herramientas para continuar su destrucción de Venezuela”, finalizó.

Obrador's decision to bypass sanctions to sell gas to Maduro’s regime is a dangerous move.

For freedom & democracy to reign in our hemisphere, all countries must remain strong in isolating Maduro, not providing him tools to continue his destruction of VZ. https://t.co/ppEJef9PqB

— Rick Scott (@SenRickScott) June 17, 2020