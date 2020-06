Pompeo: Nuevas sanciones se dirigen al régimen ilegítimo de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró este jueves 18 de junio que las nuevas sanciones impuestas a entidades e individuos mexicanos se dirigen principalmente a un esquema del régimen de Nicolás Maduro para impedir que siga robando petróleo de Venezuela.

lapatilla.com

“Hoy, Estados Unidos tomó medidas para impedir que el régimen de Maduro robara petróleo de Venezuela. Estas sanciones se dirigen al esquema del régimen ilegítimo “petróleo por comida” que no tenía intención de proporcionar alimentos a la población. Estamos con los venezolanos en su búsqueda de la libertad y la prosperidad”, dijo Pompeo a través de su cuenta en Twitter.

Estados Unidos sancionó el jueves a tres personas y empresas con sede en México a las que acusó de participar en una red para intentar evadir las sanciones al sector petrolero de Venezuela impuestas por Washington para presionar la salida de Nicolás Maduro.

Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García, así como las entidades Libre Abordo y Schlager Business Group y otras bajo su control, fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), con lo cual todos los bienes y activos que tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados, y se les prohíbe toda transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses.

Today, the U.S. took steps to stop the Maduro regime from stealing Venezuela's oil. These sanctions target the illegitimate regime’s “oil-for-food” scheme that had no intent of providing food to the people. We stand with Venezuelans in their quest for freedom and prosperity.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 18, 2020