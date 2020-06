Miembros de la “Operación Aurora” rescataron al militar Darwin Balaguera

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Durante la mañana de este viernes 19 de junio, se dio a conocer a través de las redes sociales que miembros de la llamada “Operación Aurora”, rescataron al militar Darwin Balaguera, capturado por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y mantenido prisionero en Caracas.

De acuerdo al reporte de CNW, aún no hay detalles de su rescate. pero lo más probable es que haya sido rescatado por soldados venezolanos activos que lo liberaron.

“No está claro cómo fue rescatado, pero la última vez que supimos de él, estaba bajo guardia militar en el hospital militar de Caracas. La operación Aurora afirma que fue rescatado en una ‘operación militar’. Es más probable que fue rescatado por soldados venezolanos activos que lo liberaron”, reseña en la cuenta de Twitter

