Walt Disney World cancela la fiesta de Halloween 2020

Posteado en: USA

Walt Disney World canceló su fiesta anual de Halloween después de horas en Magic Kingdom que generalmente comienza a mediados de agosto, y anunció que el popular festival de comida y vino comenzará cuando Epcot vuelva a abrir en julio.

Por NBCMiami

Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party es un evento de entradas adicionales que se ejecuta un par de noches por semana desde agosto hasta principios de noviembre. Cuenta con truco o trato, Mickey’s Boo-to-You Halloween Parade, encuentro de personajes con villanos y otros personajes populares, y fuegos artificiales con temas festivos.

Disney cerró sus parques temáticos en Florida y California a mediados de marzo para ayudar a detener la propagación del coronavirus. Los funcionarios de Disney anunciaron anteriormente que los parques volverán a abrir a mediados de julio con las pautas COVID-19, un mes después de que Universal Orlando y SeaWorld reabrieran al público.

Magic Kingdom y Animal Kingdom abrirán el 11 de julio, seguidos de Epcot y Hollywood Studios el 15 de julio. Los huéspedes y los empleados de Disney se someterán a controles de temperatura y se les pedirá que usen máscaras una vez que los parques vuelvan a abrir.

“Al evaluar … la fiesta de Halloween no tan aterradora de Mickey, determinamos que muchas de sus señas de identidad (espectáculos, desfiles y fuegos artificiales) no pueden tener lugar en este nuevo entorno sin precedentes”, dijo Disney en un anuncio en su blog el jueves por la noche. “Con eso en mente, hemos tomado la difícil decisión de cancelar la fiesta de Halloween de Mickey que no es tan aterradora este año”.

Epcot reabrirá con A Taste of the Epcot International Food and Wine Festival, dijeron funcionarios del parque. El festival de comida y vino generalmente comienza en septiembre y se extiende hasta noviembre. Sin embargo, la serie de conciertos Eat to the Beat del festival no volverá en 2020.

Los funcionarios de Disney aún no han anunciado una decisión sobre la fiesta Mickey’s Very Merry Christmas Party en Magic Kingdom o el Epcot International Festival of the Holidays, que generalmente comienza una vez que finalizan los festivales de otoño.

Las noches de terror de Halloween, un popular evento de entradas adicionales en Universal Orlando, todavía está programado para organizar noches selectas a partir de septiembre y hasta el 1 de noviembre.