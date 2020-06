Kozak instó a la comunidad internacional a brindar más apoyo a los refugiados venezolanos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, se pronunció sobre los migrantes y refugiados venezolanos a propósito del Día mundial de los Refugiados.

Kozak manifestó que son millones los venezolanos que han huido a otros países del mundo para escapar de la tiranía de Nicolás Maduro.

El funcionario estadounidense hizo un llamado a la comunidad internacional de fortalecer el apoyo y sus resoluciones políticas sobre el tema para brindar una mejor atención a los refugiados.

“Juntos, debo restaurar la democracia, la estabilidad económica y el estado de derecho para que los venezolanos puedan regresar a casa”, sentenció.

This is just one story…

Millions have fled to escape Maduro's tyranny.

On #WorldRefugeeDay, the International community must strengthen its resolve. Together, me must restore democracy, economic stability, & rule of law so Venezuelans can return home. pic.twitter.com/N9buqP4V5B

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) June 20, 2020