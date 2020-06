Reportan varios muertos y heridos en un apuñalamiento masivo en un parque del Reino Unido (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Al menos tres personas murieron y dos resultaron heridas este sábado en un apuñalamiento que se produjo en un parque de la ciudad de Reading, en el sur del Reino Unido, informa el periódico The Daily Telegraph.

Por: RT

De acuerdo con el medio, los dos heridos fueron hospitalizados en estado crítico.

Por su parte, la Policía de Thames Valley informó que arrestó a un hombre en relación con el ataque, que ahora “está bajo custodia policial”. “Los oficiales están en el lugar de los hechos investigando el suceso”, agregaron los agentes.

La Policía aún no ha confirmado el número de muertos y heridos en el ataque.

Previamente, en Reading tuvo lugar una manifestación contra el racismo. Sin embargo, según medios locales, la protesta había terminado hace unas horas y de momento no está claro si el ataque tiene alguna relación con ella.

BREAKING (GRAPHIC): Multiple people reported stabbed. Some reports of fatalities in vicinity of a Black Lives Matter protest in Reading, UK pic.twitter.com/jVxEiEU3Ud

#BREAKING At least 3 dead,2 injured, after a ‘random’ stabbing in the Forbury Gardens area of Reading, UK. A black lives matter protest took place at the site earlier today, but ended before the incident. A video shows medical helicopters at the scene.-PM pic.twitter.com/DIigVpy8DC

— SRB BREAKING NEWS (@news_srb) June 20, 2020