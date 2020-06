EN VIDEO: Encuentran un templo de Shiva de hace varios siglos enterrado en la India

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En la India residentes locales hallaron un templo de Shiva, que dataría de hace 200-300 años, según estiman medios locales.

Por: RT

El descubrimiento se produjo en el distrito Nellore del estado de Andhra Pradesh. Un grupo de residentes vio una estructura asomándose en la arena y empezaron a excavar, dado que ya estaban al tanto de las historias de sus padres y abuelos, que hablaban de un templo en esa zona.

Se cree que el templo quedó enterrado como consecuencia de las inundaciones en el río Pennar, en el 1850, que también dejaron sumergido un pueblo cercano y obligaron a los residentes a abandonar el área.

Las autoridades estatales de arqueología han anunciado este miércoles que esperan el permiso pertinente para iniciar las obras de excavación. Asimismo, se planea comenzar los trabajos de restauración y preservación de la estructura, debido al interés de la población de la zona.

#Watch: A historic temple of Nageswara Swamy, buried in sand was unearthed while mining sand near Perumallapadu village under Chejerla Mandal, Nellore district of Andhra Pradesh. Locals believe that, the temple might have consecrated by Lord Parasurama. @NewsMeter_In pic.twitter.com/LSH7BfvWtH

— Dheeshma Puzhakkal (@dheeshmap) June 17, 2020