Eran los más exitosos de Hollywood pero comenzaron una nueva vida lejos de las cámaras

Cameron Diaz lleva desde 2014 sin rodar una película y está muy contenta con eso. La actriz quería algo más y se ha dedicado a escribir libros de salud y vida sana. Desapareció del mundo del entretenimiento en silencio.

Por Infobae

Pero no es la única estrella que cree hay un mundo de oportunidades fuera de Hollywood. De pronto, estas celebridades dijeron adiós a la pantalla y encontraron disfrute lejos del centro de atención y exigencias de la industria del cine y la televisión. En su nueva vida sin paparazzis si sienten mucho mejor. Muchos de ellos hallaron un nueva vocación, mientras que otros están felices con una más tranquila. Gene Hackman, por ejemplo, dedica sus días a la pintura y a la escritura, mientras que su colega Sean Connery pasa sus días jugando al golf en Bahamas. Del tres veces ganador del Oscar Daniel Day-Lewis poco sabe desde que anunciara su retiro de la actuación en 2017.

Cameron Diaz

La actriz de 47 años hace seis años que no pisa un set de rodaje. En la cima de su carrera, la estrella tomó la decisión de retirarse del cine para dedicarse full time a la vida en familia. Está casada con el músico Benji Madden, miembro de la banda de rock Good Charlotte, y, en enero de este año, se convirtió en mamá primeriza de una niña, Raddix. “Es divertido que no sepan lo que estoy haciendo, porque mi tiempo es todo para mi”, decía. Era una de las mujeres más pretendidas de los estudios.

Conquistó al público con películas como “La boda de mi mejor amigo”, “Vanilla Sky” y “La cosa más dulce”, entre otros taquilleros títulos, y fue la actriz mejor pagada de Hollywood. Su éxito fue imparable. “Comencé a experimentar la fama cuando tenía 22 años, hace ya 25, y eso es mucho tiempo. Le he dado más de la mitad de mi vida al público. Siento que está bien que me tome tiempo para reorganizarme y elegir cómo quiero volver al mundo. Si es que decido hacerlo”, explicó la intérprete a InStyle el año pasado con motivo del 25 aniversario de la revista. La última película en la que participó la californiana fue la versión del musical “Annie”, en 2014.

Estos años fuera del foco de atención llevaron a la actriz a reflexionar sobre la belleza eterna impuesta tanto a ella como a sus compañeras de profesión. Esas ideas las dejó plasmadas en “El libro de la longevidad. Vive fuerte, vive mejor; El arte de envejecer bien” (2016) en el critica que la edad de una mujer sea vista como un aspecto negativo en la industria del entretenimiento. O, como sentenció Diaz en una entrevista en el tabloide Daily Mail, “que cumplir años sea usado en tu contra solo perpetúa el mito de que lo viejo es feo o con menos valor”.

En una de sus últimas apariciones públicas, habló de cómo estos años le han permitido experimentar la sensación de no tener gente detrás de ella pendiente todo el tiempo de lo que ocurre en su vida. “No estoy promocionando ninguna película y no tengo que darle nada a nadie. No voy a hacerlo más, voy a vivir mi vida”.

Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis no es un tipo de fiar cuando dice que no quiere saber más nada con la actuación. Entre 1997 y 2002, llegó a alejarse por completo de las pantallas para vivir en Florencia y aprender hacer zapatos. Se supone que “El Hilo Invisible” (2018) ha sido su último papel en cine. El único que ha ganado tres premios Oscar como mejor actor principal anunció su retiro en 2017. “El impulso de abandonar se instaló fuerte en mí y se convirtió en una compulsión. Era algo que tenía que hacer”, afirmó el respetado actor británico. Su último proyecto bajo los órdenes de Paul Thomas Anderson fue decisivo.

Entre las razones que esgrime el propio Day Lewis para explicar el motivo de esta decisión es que haberse puesto en la piel del diseñador Reynolds Woodcock le había causado tal nivel de depresión que nunca más podría volver a ejercer ese oficio. “Antes de comenzar a filmar, no sabía que iba a dejar de actuar. Sí sé que Paul Thomas Anderson y yo nos reímos mucho antes de hacer la película, pero de repente dejamos de hacerlo. A los dos nos invadía una sensación de tristeza. Era difícil vivir con ello. Todavía lo es”, confesó el protagonista de películas como “Lincoln”, “Mi Pie Izquierdo” o “En el nombre del padre”. Por los antecedentes del artista hay posibilidades de que se arrepienta. En 1999 también dijo dejaba la actuación, hasta que Martin Scorsese lo llamó tres años más tarde para hacer “Pandillas de Nueva York” y él aceptó sin dudar.

Meg Ryan

Meg Ryan no se ha retirado de forma oficial, pero desde hace años que no aparece en pantalla. La que fue considerada la reina de la comedia romántica perdió su corona hace un tiempo allá. Con un perfil mucho más bajo, explorando otras facetas, es cada tanto noticia por sus pasos por el quirófano que la dejaron irreconocible. Hace más de una década que filmó su última película como actriz: “The Women”, de 2008.

En la actualidad, la intérprete tiene 58 años y está enfocada en su carrera como directora. La actriz que fingió el mejor orgasmo de la historia del cine en “Cuando Harry encontró a Sally “(1989) probó con la dirección con “Ithaca”, tal vez tras aceptar que su carrera como actriz no daba mucho más. Pero lamentablemente tampoco parece haberla salvado del limbo al que Hollywood la ha condenado: la película recibió malas críticas y nadie se acuerda de ella, pese a contar con estrellas como Tom Hanks en el reparto.

En ese filme, también trabajó con su hijo Jack, fruto de su matrimonio con Dennis Quaid. “Me arrepiento de no haber probado suerte antes como escritora, productora, directora. Le recomiendo a Jack que no se conforme con ser actor si quiere controlar el negocio en vez de que el negocio lo controle a él”, confesó tiempo atrás al diario español El País.

Gene Hackman

Nominado por primera vez a un premio de la Academia de Hollywood en 1967 por “Bonnie y Clyde”, Gene Hackman ganó dos Oscar (por “The French Connection” en 1971 y “Sin Perdón” en 1992) y sigue siendo una de las estrellas más populares del séptimo arte. Después de actuar en más de 80 películas, el apodado “chico duro de Hollywood” anunció su retiro de la actuación en 2004 durante el programa televisivo del presentador Larry King.

Cuatro años después, en una entrevista con la agencia de noticias Reuters, reconoció que, si bien extrañaba la actuación, ya no quería dedicarse a ello. “Esta industria es muy estresante para mí. Tienes que hacer sacrificios para filmar películas y llegué a un punto en que ya no quería hacerlos más”, se sinceró. Desde entonces decidió dedicarse a otras facetas del arte como la pintura y la literatura; ha escrito varios libros entre como el western “Pursuit, Payback at Morning Peak” (2011) y el thriller “Pursuit” (2013). A sus 90 años, que celebró el pasado 30 de enero, vive alejado de las cámaras que lo consagraron durante la década de los setenta y ochenta.

Calista Flockhart

Con cinco temporadas, la comedia “Ally McBeal” se convirtió en un éxito internacional a fines de los años 90 y Calista Flockhart se hizo famosa.Tras ganar un Globo de Oro a mejor actriz de comedia televisiva, la serie sirvió para que la actriz probase suerte en papeles en la pantalla grande. Tras “El sueño de una noche de verano”, de William Shakespeare” o “Frágiles”, volvió a a pantalla chica con “Cinco hermanos”, la producción de ABC en la que permaneció durante cinco años. En esta época, comenzó a salir con el mismísimo Harrison Ford, 22 años mayor que ella y con quien se casó en 2010, y junto a quien adoptó a su hijo, Liam Flockhart Ford.

Desde entonces, su carrera ha sido más bien discreta, casi nula. No ha aparecido en una película desde 2005 y tiene un personaje recurrente en la serie “Supergirl”, pero no es un adicta a Hollywood ni a los focos de los paparazzi. La estrella declina cualquier proyecto que la haga estar alejada de su famoso esposo e hijo. “Soy mayor y más sabia. Creo que mis prioridades han cambiado mucho”, dijo al reflexionar sobre su trayectoria profesional. “Mi familia es muy importante para mí”.

Sean Connery

Sean Connery, el actor escocés mundialmente famoso por interpretar al espía James Bond, abandonó la actuación tras el rodaje de “La liga extraordinaria”, en 2003. Ganador de un premio Oscar como mejor actor de reparto en Los Intocables (1988), de tres Globos de Oro y dos premios BAFTA, Connery es una leyenda del cine. No obstante, el intérprete eligió alejarse de los sets de rodaje. “El retiro es muy divertido”, escribió Connery en un comunicado en 2008, cuando aclaró que no formaría parte de “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”, si bien Spielberg peleó mucho para que regrese a la saga. A último momento, el actor se “bajó” del proyecto, no hubo forma de convencerlo. “Estoy harto de estos idiotas, de la grieta que se generó entre las personas que saben cómo hacer cine y las personas que dan luz verde para que las películas se hagan”, expresó con sinceridad al portal Scotsman, en alusión a su falta de paciencia para lidiar con los tejes y manejes de los estudios. Según su amigo y también actor Michael Caine fue el negocio del cine el que retiró a la estrella de Bond.

El actor que supo ser votado como el hombre más sexy del siglo XX, “no quería interpretar roles pequeños de hombres viejos”, dijo Caine en The Telegraph hace algunos años cuando le consultaron sobre el regreso de Connery a la pantalla grande, dejando en claro que la vida del actor, actualmente, pasa por otro lado. Instalado desde hace años en Las Bahamas, disfruta de la vida cotidiana con su mujer Micheline Roquebrune y juega al golf, una de sus grandes pasiones. El actor no asiste a ningún evento vinculado a la industria. El pasado 25 de agosto Connery celebró su cumpleaños número 89 y una fotografía del festejo permitió ver cómo está actualmente. Como es habitual en Hollywood cuando una estrella elige jubilarse, empiezan los rumores sobre su salud: se dijo que padecía Alzheimer. Sin embargo, desde su entorno lo desmintieron.

Portia De Rossi

Lo anunció en mayo de 2018, en el programa de Ellen DeGeneres, su esposa. Portia De Rossi, conocida por los programa televisivas “Ally McBeal” y “Arrested Development”, dejó la actuación a sus 45 años. Lo hizo para dedicarse a su propia empresa de curación y restauración de arte, a través de tecnología 3D. Además, De Rossi participa en una gran variedad de organizaciones caritativas. Junto a su pareja llevan a cabo ambocioso proyecto: un campus en el norte de Ruanda para proteger a los gorilas de montaña, una de las especies de primates más amenazadas del mundo.

El proyecto multimillonario, que se completará en 2021, se desarrolla en Kinigi, en el distrito de Musanze. El establecimiento albergará laboratorios de última generación, una biblioteca, aulas educativas y una exhibición pública dedicada a mostrar el legado de la primatóloga Dian Fossey, que fue asesinada en 1985.

Dolores Hart

Dolores Hart eligió ser monja antes que estrella de Hollywood. Apareció en la escena cinematográfica en 1957 cuando interpretó al interés romántico de Elvis Presley en “Loving You”. Dolores y Elvis filmaron lo que durante mucho tiempo fue recordado como el beso más largo de la historia. Duró apenas 15 segundos en pantalla pero llevó horas y horas grabarlo. Desde entonces se destacó como una glamorosa protagonista y estuvo en otras nueve películas, incluyendo el clásico de culto “Where the Boys Are”. ¿Por qué se retiró?: En 1964, la actriz de entonces 24 años dejó en shock a Hollywood cuando anunció que dejaba los focos de las cámaras para convertirse en monja benedictina. Entró en un convento de clausura en Connecticut, en Estados Unidos, donde aún vive actualmente.

En 2012, las luces del espectáculo volvieron a iluminarla por un rato. Es que la hermana Dolores rompió por un rato la clausura para asistir a la ceremonia de los Oscar para la presentación del corto documental “God is the bigger Elvis” sobre su historia, que finalmente no fue premiado. “Nunca dejé Hollywood porque pensara que fuera un lugar de pecado, solo tenía otra vocación”, contestaba a los periodistas que en plena alfombra roja le preguntaban por qué eligió ser religiosa.

Rick Moranis

El actor canadiense Rick Moranis era un referente del cine cómico de los 80 tras su participación en éxitos de taquilla como la saga “Los cazafantasmas” (1984 y 1989) y “Querida, encogí a los niños” (1989). Pero en 1991, su mujer, Anne Moarnis, murió de cáncer y le dejó viudo con dos hijos. Comenzó a aceptar cada vez menos papeles hasta que finalmente se retiró por completo de la actuación en 1997 para concentrarse en la crianza de sus hijos.

Sabía que los rodajes eran incompatibles con la paternidad, y apostó por la familia. En principio, el retiro era hasta 1997 pero se ha prolongado hasta hoy en día y no lo echa de menos “Soy un padre solo y me di cuenta que es demasiado difícil criar a mis hijos y hacer la cantidad de viajes que exige la producción de películas”, dijo al periódico estadounidense USA Today en 2005. “Así que me tomé un recreíto. Y el pequeño recreo se convirtió en uno largo, y luego me di cuenta que no extrañaba la actuación”, agregó.

No obstante, Moranis no ha parado de trabajar y ha grabado grabar discos humorísticos, escribió editoriales cómicos y trabaja en publicidad radiofónica. En la actualidad reside en Manhattan, ciudad de Nueva York. En febrero de 2020, confirmó su participación en el reboot de “Querida, encogí a los niños”, que se encuentra en etapa de pre producción. En paralelo, Moranis confirmó que no interpretaría a Louis Tully, su otro personaje icónico, en la tercer entrega de Los cazafantasmas.