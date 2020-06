Biden expresó su apoyo a Venezuela tras responderle a Trump

El candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, mostró su apoyo al pueblo venezolano, tras responder a Donald Trump sus comentarios sobre una posible reunión con el dictador Nicolás Maduro.

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Biden aseguró que: “Trump habla duro con Venezuela, pero admira a matones y dictadores como Nicolás Maduro“.

Asimismo, indicó que: “Como presidente, apoyaré al pueblo venezolano y por la democracia“.

La opinión de Trump surgió luego que comentara en una entrevista concedida el pasado domingo 21 de junio para el medio Axios, que podría reunirse con el dictador de Venezuela.

Estas declaraciones, supondrían un giro total en su política de los últimos meses hacia Venezuela,. “Podría pensarlo (…) A Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones”, indicó Trump, según el portal.

“Siempre digo que se pierde muy poco con las reuniones. Pero hasta ahora, las he rechazado”, agregó, refiriéndose a un encuentro con Maduro, acusado por el Departamento de Justicia de narcoterrorismo y con una recompensa de 15 millones de dólares por informaciones que faciliten su captura.

Un día después de la polémica entrevista, el mandatario expresó en un tuit que: “A diferencia de la izquierda radical, SIEMPRE estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela“.

Asimismo, agregó que: “¡Mi administrador siempre ha estado del lado de la LIBERTAD y la LIBERTAD y en contra del opresivo régimen de Maduro! Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: ¡una salida pacífica del poder!“.

