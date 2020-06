Buque iraní con cargamento de alimentos llegó a puerto en La Guaira

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un código de barras de bandera iraní que transporta alimentos se aproximó el domingo al puerto venezolano de La Guaira, según Refinitiv Eikon, semanas después que cinco tanqueros entregaran 1,5 millones de barriles de combustibles al Gobierno de Venezuela .

La sexta embarcación iraní arribó el domingo a aguas venezolanas, a pesar de que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con represalias a puertos, compañías navieras y aseguradoras que facilitan el tránsito de cargamentos de Irán a Venezuela , ambos bajos.

El buque de carga general de bandera iraní Golsan, propiedad de Mosakhar Darya Shipping Co, participó el 15 de mayo de Bandar Abbas, el mismo puerto de donde salieron los tanqueros Fortune, Forest, Petunia, Faxon y Clavel, tras cargar combustible en marzo, según los datos de Eikon. Ninguno ha reportado inconvenientes durante la navegación.

La embajada de Irán en Venezuela dijo en un mensaje difundido en la red Twitter que el buque llegó con un cargamento de alimentos para inaugurar lo que sería el primer supermercado iraní en Venezuela .

“Otro éxito en las relaciones amistosas y fraternales entre dos países”, según el tuit de la cuenta @eiranencaracas.

Se espera que Irán también se despacha entre dos y tres cargas mensuales de gasolina a su aliado Venezuela , dijeron fuentes afectadas al asunto, lo que ayudaría a descargar el inventario de gasolina que acumula Irán, mientras que contribuyen a la escasez del combustible en Venezuela . El comercio bilateral, sin embargo, podría generar represalias por parte de Estados Unidos.

