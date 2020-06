La fuerte crítica de Nick Kyrgios a Djokovic tras contagios de Covid-19 en su torneo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este lunes, el croata Borna Coric informó que dio positivo de coronavirus y así se convirtió en el segundo tenista en haberse contagiado luego del Adria Tennis Tour, el torneo exhibición que organizó el serbio Novak Djokovic en distintas ciudades del Europa del este. El día anterior, el búlgaro Grigor Dimitrov había sido el primero en anunciar que había contraído Covid-19.

Por Infobae

La noticia de los contagios – que también incluye al entrenador de Dimitrov y al preparador físico de Djokovic – llenó de ira al tenista australiano Nick Kyrgios, que reclamó al número uno del mundo por haber llevado adelante esta serie de torneos cuando el mundo aún está lidiando con la pandemia.

“Qué estúpida decisión esta de continuar con la ‘exhibición’”, escribió el número 40° del ranking ATP en su cuenta de Twitter y compartió el comunicado con el que Coric anunció que había dado positivo de Covid-19. “Les deseo una pronta recuperación a los muchachos, pero esto es lo que sucede cuando eres indiferente a los protocolos. No es una broma”, agregó.

Más tarde, Kyrgios compartió las imágenes del momento en que los organizadores del Adria Tennis Tour en Zadar informaron a los espectadores que la final entre Djokovic y el ruso Andrei Rublev se suspendería a raíz del caso de Dimitrov. El australiano aprovechó para hacer una dura crítica a Nole.

“Felicitaciones, qué liderazgo”, escribió en alusión al número uno del mundo, que es el actual presidente del consejo de jugadores. También compartió un mensaje del tenista estadounidense Mitchell Krueger (195°), quien señaló: “Un liderazgo estelar”.

??????????????? Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 22, 2020