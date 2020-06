Marian Carrasquero: Una venezolana que retrata la cotidianidad para The NY Times

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

No cabe duda, que el talento, la creatividad y el emprendimiento del venezolano es único y no tiene límites. Marian es una fotógrafa documentalista, cineasta y periodista venezolana. Recibió su BFA en fotografía de la Savannah College of Art and Design en 2016 y su maestría en cine documental de la UC Berkeley Graduate School of Journalism en 2019. Su película de tesis Irse-Leaving Venezuela, se estrenó en AJ Witness en junio de 2020. Su trabajo ha sido presentado por NPR, Al Jazeera, Huff Post, y es colaboradora frecuente de The New York Times. Ha informado internacionalmente en India, Colombia, Guatemala y México. Ella cree que el trabajo más poderoso se realiza en la intersección del arte y el periodismo y se siente especialmente atraída por la documentación de historias relacionadas con inmigración, salud, género y raza.

Carrasquero actualmente se encuentra en Brooklyn, Nueva York y está disponible para trabajos independientes. Sus disparos con su cámara comúnmente son para ilustrar los trabajos periodísticos del diario New York Time. Esta venezolana de ojo crítico, audaz, creativo y con mucho temple, hace que sus fotos, no necesiten ningún aditivo. Sus fotografías no necesitan texto. La panorámica de su exposición visual de cada fotografía, no necesitan ningún explicación o palabra. Ella es todo un genio de la fotografía documentalista.