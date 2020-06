“Nada ha cambiado”: Portavoz de la Casa Blanca reiteró el apoyo a Juan Guaidó (Video)

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, reiteró este lunes 22 de junio que el Gobierno de Donald Trump reconoce plenamente a Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela.

lapatilla.com

“Nada ha cambiado. Seguimos reconociendo a Juan Guaidó como líder de Venezuela”, expresó McEnany durante una rueda de prensa.

Además, recordó que el objetivo es conseguir la libertar para los venezolanos, así como la instauración de un sistema democrático en el país.

Asimismo, acentuó que el deterioro ocasionado por el régimen chavista de Nicolás Maduro es imparable por lo que las sanciones serán levantadas solo cuando Venezuela sea libre.

Previamente, Trump comentó que en una entrevista exclusiva para Axios que se ha planteado reunirse con Maduro. Sin embargo, este lunes aclaró en Twitter que el único tema de conversación en un eventual encuentro sería la salida pacífica del régimen chavista enquistado en el Palacio de Miraflores.

En desarrollo…

Unlike the radical left, I will ALWAYS stand against socialism and with the people of Venezuela. My Admin has always stood on the side of FREEDOM and LIBERTY and against the oppressive Maduro regime! I would only meet with Maduro to discuss one thing: a peaceful exit from power!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020