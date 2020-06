Tiroteo en Carolina del Norte dejó al menos dos muertos y siete heridos

Dos personas murieron y siete resultaron heridas en un tiroteo en la ciudad más grande de Carolina del Norte, según la policía.

Por Infobae

La policía de Charlotte informó en un principio de una persona fallecida en el lugar y varios heridos, en un tuit el lunes de madrugada. Más tarde, el subjefe de la policía de Charlotte-Mecklenburg, Johnny Jennings, dijo a la prensa que se había confirmado la muerte de dos personas.

Otras cinco personas fueron golpeadas por vehículos tras la balacera, indicó Jennings.

Los disparos ocurrieron en torno a la medianoche en una “fiesta vecinal improvisada” que era una continuación de las celebraciones de Juneteenth, señaló.

La policía respondió a un aviso de un peatón alcanzado encontró a cientos de personas en la calle, dijo Jennings.

Había indicios de varios tiradores, señaló. Por el momento no había detenidos.

El tiroteo ocurrió en la calle Beatties Ford en el norte de Charlotte, señaló la policía.

Algunas personas le dijeron al medio local WBTV que vieron a conductores acelerar y realizar maniobras arriesgadas en la calle, pero la policía no ha confirmado ninguna conexión con las carreras callejeras.

La reportera de WBTV Anne Marie Hagerty tuiteó que los familiares de una víctima se dijeron “devastados por perder a una hija/sobrina querida, justo después del Día del Padre, en esta violencia sin sentido”.

Family members of one of a deceased victim just told me they are devastated to lose a loved daughter/niece, right after Father’s Day, in this senseless violence. They say they just buried a sister in January and this is too much. @WBTV_News pic.twitter.com/xgI69rGJ28

— Anne Marie Hagerty (@AnneMarieWBTV) June 22, 2020