Destructor de EEUU navegó en aguas internacionales que Maduro dice tener “el control”

Posteado en: Destacados, Internacionales

Mientras operaba pacíficamente en el Mar Caribe, el destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke de la Armada de los EE. UU. USS Nitze (DDG 94) llevó a cabo una operación de libertad de navegación, impugnando un reclamo marítimo excesivo de Venezuela.

El barco de la Marina de los EE. UU. realizó la operación en aguas internacionales fuera de la jurisdicción territorial de 12 millas náuticas de Venezuela. Durante la operación, el barco navegó legalmente por un área en la que el régimen ilegítimo de Maduro afirma falsamente tener control, una afirmación que es incompatible con el derecho internacional.

La Marina de los EE. UU. realiza rutinariamente operaciones de libertad de navegación en todo el mundo para preservar la navegación marítima y los derechos de acceso garantizados a todas las naciones y vitales para la movilidad global de las fuerzas estadounidenses.

El acceso global a las aguas internacionales protege los intereses nacionales de los EE. UU., promueve un orden internacional justo y garantiza que la Marina de los EE. UU. pueda cumplir misiones clave, que incluyen despliegues de asistencia humanitaria, operaciones de socorro en casos de desastre, apoyo a los esfuerzos internacionales antinarcóticos y ejercicios multinacionales que fortalecen las asociaciones regionales .

Los buques de la Armada y la Guardia Costera de los EE. UU. operan actualmente en el Caribe como parte de la operación mejorada de narcóticos del presidente.

“Estados Unidos continuará volando, navegando y operando donde lo permita el derecho internacional, preservando los derechos, las libertades y el uso legal del mar y el espacio aéreo garantizados a todas las naciones”, dijo el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. “Estas libertades son la base de los esfuerzos de seguridad en curso y son esenciales para la paz y la estabilidad regionales”.

Con información de southcom.mil

