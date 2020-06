¡Imperdible! “The Road To F9”: El mixtape que da entrada al próximo capítulo de la franquicia Rápidos y Furiosos 

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Atlantic Records y Universal Pictures han anunciado oficialmente el próximo lanzamiento de “THE ROAD TO F9”; un mixtape repleto de estrellas que anuncia el próximo capítulo de la franquicia Rápidos y Furiosos. Esta serie de películas es una de las más populares de todos los tiempos. “F9″ se estrenará en los cines de todo el mundo en abril de 2021; la banda sonora

oficial también llegará a través de Atlantic ese mismo mes.

Mientras tanto, “THE ROAD TO F9” continuará con los lanzamientos musicales de la saga, igualmente explosivos; con una colección de pistas completamente nuevas inspiradas en esta popular serie de películas. Comienza con el estreno de la canción de YoungBoy Never Broke Again y Lil Baby, “One Shot”; disponible ahora en todos los DSP y servicios de streaming. Al sencillo se le une un visualizador oficial exclusivo, que se transmite ahora a través de YouTube.

Con información de El Farandi

“THE ROAD TO F9” continúa la exitosa alianza entre Atlantic Records y Universal Pictures; forjada en dos lanzamientos anteriores de banda sonora para FAST & FURIOUS. Están incluidas “THE FATE OF THE FURIOUS: THE ALBUM” de 2017 y el éxito mundial de 2015, “FURIOUS 7: BANDA SONORA ORIGINAL DE LA PELÍCULA” alcanzando el número 1 en SoundScan / Billboard 200. También en la lista general de Top álbumes de la tienda iTunes Store en 77 países; impulsada en parte el exitoso sencillo de Wiz Khalifa y Charlie Puth, “See You Again”.

Sobre la franquicia Fast & Furious

En el transcurso de las nueve películas que han avivado la pasión en una audiencia cada vez mayor y han ganado casi $ 6 mil millones en la taquilla mundial, la saga de Rápidos y Furiosos de Universal Pictures se ha convertido en la más rentable y más larga del estudio. En las plataformas de redes sociales, los seguidores de las películas y el elenco se han convertido en la

mayor franquicia activa. Siguiendo los pasos de The Fate of the Furious, que debutó en los cines como la mayor apertura mundial de todos los tiempos, la exitosa franquicia se ha expandido a una multitud de ofertas, desde juguetes y videojuegos hasta una nueva serie animada y un lanzamiento lanzado con éxito. fuera de franquicia. F9, el noveno capítulo de la saga Fast & Furious, llega a los cines estadounidenses en abril de 2021.