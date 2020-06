Todo lo que debes saber sobre Melany Mille, la nueva “novia” de Nacho

View this post on Instagram

Hoy no es día de tbt ni nada de eso pero mi hermana me acaba de enviar esta foto y quise compartirla con ustedes. Hace 5 años durante mi participación en el Miss Venezuela. Hace tiempo me di cuenta que lo que visualicé desde pequeña, lo he ido alcanzando, por eso es tan importante tener un pensamiento claro de lo que deseamos y trabajar hasta conseguirlo. No importa el tamaño de tu meta, sino el aprendizaje en el proceso de lograrla, no importa la cantidad de veces que te digan que no puedes, que ese sea el impulso para convertir debilidad en fortaleza. No siempre podemos controlar lo que nos rodea pero siempre podremos controlar nuestro interior 👑 Bendecido día!! #venezuela #missvenezuela