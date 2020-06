Una mujer queda muda durante dos meses y vuelve a hablar pero con cuatro acentos diferentes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una británica sufre una extraña lesión cerebral que le provocó que durante dos meses quedara muda para después recuperar la voz, pero hablando con cuatro acentos diferentes. Su inglés ha empeorado, lo que la ha llevado a sufrir episodios de xenofobia y, pese a que está recibiendo terapia vocal, no hay indicios de que vuelva a recuperar su acento normal, informa el portal Metro.

Emily Egan, de 31 años, durante dos semanas había estado sufriendo dolores de cabeza antes de que su voz comenzara a hacerse más grave y a ralentizarse repentinamente. Debido a que ello podía ser síntoma de un ictus, fue hospitalizada, aunque después se descartó que tuviera un derrame cerebral y no se encontró ninguna anomalía en los análisis, por lo que los médicos quedaron confundidos cuando ella perdió la capacidad de hablar por completo.

Emily, who normally has an Essex accent, was diagnosed with a rare condition which has left her speaking in different European accents, including Polish ??https://t.co/TOGgOfQQCG

— Tyla (@Tyla) June 21, 2020