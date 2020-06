La Nasa descubrió miles de agujeros negros en el centro de la Vía Láctea (FOTO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un grupo de astrónomos ha descubierto miles de agujeros negros ubicados en el centro de la Vía Láctea con ayuda de los datos del observatorio de rayos X Chandra de la NASA, según se aprecia en una fotografía difundida la semana pasada a través de la web de la agencia espacial.

Por RT

Estos agujeros negros de masa estelar, que pesan entre cinco y treinta veces la masa de nuestro Sol, han sido hallados a unos tres años luz del agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia, conocido como Sagitario A* (Sgr A*). La agencia espacial señala que se trata de una distancia relativamente corta en escalas cósmicas.

De acuerdo con los estudios teóricos de la dinámica de las estrellas en las galaxias, una gran cantidad de agujeros negros de masa estelar —hasta 20.000— podría desplazarse hacia adentro sobre los eones y acumularse alrededor de Sgr A*. El hallazgo reciente es la primera evidencia empírica de esta población de agujeros negros.

La NASA explica que un agujero negro en sí mismo es invisible. No obstante, si este es bloqueado en órbita cercana con una estrella, extraerá gas de su compañera, lo que los astrónomos denominan “sistemas binarios de rayos X”. Este material cae en un disco que se calienta hasta millones de grados y produce rayos X antes de desaparecer en el agujero negro.

El pasado 21 de junio, Chris Cassidy, astronauta de la NASA, captó la sorprendente sombra de un eclipse solar desde la Estación Espacial Internacional. Asimismo, compartió otras instantáneas que muestran la vista inversa de un eclipse y la sombra de la Luna en la superficie de la Tierra.

