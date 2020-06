La sorprendente historia del piloto que se salvó de 15 desastres aéreos

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El experimentado piloto Carlos Julio Rodríguez no esperaba que un vuelo de rutina, de esos que hace unas cinco veces al día, terminaría embarcándolo en un viaje al pasado en el que recordaría cuando se libró del inesperado abrazo de la muerte mientras surcaba los aires de la salvaje selva amazónica.

Por Duvan Alvarez D. / eltiempo.com

Eran las 11 a. m. del miércoles 8 de octubre de 1986. Carlos, en ese entonces con apenas 25 años, preparaba la avioneta Cessna 180 que le había designado la Comisaría del Vaupés para transportar mercancías y hacer todo tipo de encargos.

La Cessna que volaba Carlos tenía unos ocho metros de longitud y la envergadura de las alas eran poco más de 16 metros. Podían ir cuatro pasajeros sin problema, pero ese día el joven piloto iría solo.

Detrás de él llevaría el pago de la nómina de los profesores de Pacoa, su lugar de destino, a donde también llevaría 400 litros de Friopack, una bebida gaseosa de ese entonces que se empacaba en cajas de icopor.

Carlos despegó desde Mitú, capital del departamento amazónico del Vaupés. El trayecto tomaría aproximadamente una hora hasta Pacoa.

A los pocos minutos de vuelo el mal tiempo obligó a un joven Carlos a aterrizar. No había dónde hacerlo y él sentía un poco de temor. Sin embargo, logró avistar una improvisada pista de aterrizaje en medio de la espesa vegetación. Era una pista corta conocida como Canadarí.

Fue un difícil aterrizaje, pero logró hacerlo sin sufrir daños. Esperó un par de horas hasta que la lluvia cesó, prendió su avioneta de nuevo, esperó que calentaran los motores lo suficiente y regresó al aire. Los profesores de Pacoa lo esperaban y ya tenía unas horas de retraso.

“Solo pasaron 10 segundos desde que el avión decoló cuando sentí que el motor perdió fuerza y me iba para el suelo”, recordó Carlos.

La altura entre el Cessna y los árboles era muy poca. Él intentó aplicar lo que le enseñaron en la escuela de pilotos, subir la nariz para que el fuselaje golpeara primero, pero no pudo.

La nariz impactó de lleno contra la densa vegetación. Eran árboles de unos 15 metros de alto, recuerda Carlos. La fuerza del choque empujó al motor al interior de la avioneta, al mismo tiempo que la inercia empujó al joven piloto contra el plexiglás de la ventana.

Carlos chocó con la ventana de avión y con el motor de la misma, el cual era empujado por otra fuerza desde afuera. El golpe le rompió la cara en su totalidad. Su nariz desapareció, se hizo trizas. Sus dientes se rompieron, sus fosas oculares sufrieron fracturas.

En su parte inferior, la fuerza del motor entrando a la cabina le fracturó las piernas en varias partes y también le causó fuertes golpes en el torso.

El cuerpo de Carlos estaba destrozado, pero su mente estaba al máximo de su capacidad. Como pudo, rompió a golpe de puño los pedazos de plexiglás de la ventana que aún se sostenían. Arrastrándose por el tablero de control logró salir por la parte frontal del fuselaje.

Cuando logró salir estaba sobre lo que debía ser la nariz de su avioneta, pero que ahora era solo el motor ardiente que quemaba sus miembros inferiores. Él asegura no haber sentido ningún dolor en ese momento, no era consciente de la gravedad de sus heridas.

Como pudo se arrastró hasta las alas del Cessna, se acomodó y logró ver que la avioneta que le encargaron estaba atorada entre los árboles del Amazonas y a punto de envolverse en llamas.

Si se quedaba ahí moriría quemado, así que decidió saltar al vació de 12 metros de caída.

Estuve unos cortos momentos allí en los que me impresioné porque no tenía nariz, solo veía unas burbujas de sangre que me crecían en la cara cuando botaba el aire y luego se reventaban

“Caí sobre un monte mojado. Estuve unos cortos momentos allí en los que me impresioné porque no tenía nariz, solo veía unas burbujas de sangre que me crecían en la cara cuando botaba el aire y luego se reventaban”, recuerda Carlos.

Fue un accidente catastrófico. Una avioneta y su carga totalmente destruidas, y un piloto de 25 años con un 70 por ciento de su cuerpo roto y desangrándose con cada segundo que pasaba.

No había salvación, pensó. No obstante, nunca dejó de arrastrar su destruido cuerpo por la selva amazónica. Carlos estaba consciente pero indefenso, y no podía dejar de pensar en cómo acabaría su vida.

Mientras el joven piloto pensaba en su esposa y su familia sintió que algo fuerte lo tomó por las piernas y lo arrastró durante varios minutos. No veía nada. La burbuja de sangre que le crecía en donde debía estar su nariz le impedía saber qué sucedía frente a sus ojos.

Llegó a pensar que era arrastrado por un animal. Pero no, esto que lo haló por decenas de metros; luego lo levantó y lo tiró en una hamaca.

El piloto logró aclarar la vista un poco y se percató que estaba en una comunidad indígena y lo habían rescatado de su miseria.

El dolor empezaba a invadir su cuerpo. Los niveles de adrenalina en su sangre descendían al tiempo que el dolor se elevaba. Pero Carlos no podía gritar, sus heridas en el rostro no le permitían arrojar sonido alguno.

Mientras esperaba en la hamaca y recuperaba la sensibilidad en sus manos, notó que a su lado había una anciana indígena. Ella le sobaba las manos y decía algún tipo de rezo en su lengua nativa. El joven piloto no entendía nada y menos entendió cuando los dos hombres le abrieron la boca y le hicieron tragar un brebaje mágico que le quitó todos los dolores en un momento.

“En ese entonces, los indígenas de Vaupés utilizaban la coca para todo, por lo que supongo que me dieron alguna bebida con coca. Aún la coca no se había pervertido en esa zona como en otras donde ya se cultivaba para convertirla en droga”, recuerda Carlos.

Los indígenas poseían un par de canoas a las que le adaptaron dos motores fuera de borda, seguramente se los regaló algún colono que estuvo allí antes, recuerda el joven piloto.

Un par de indígenas lo subieron en la canoa, prendieron el motor y arrancaron con él por las agitadas aguas del río Apaporis.

Para Carlos el tiempo pasaba lento, él contó al menos cinco horas hasta que la embarcación quedó sin combustible. Algo que él no sabía si agradecer o no, ya que durante el trayecto habían atravesado todo tipo de rápidos en el río y al pequeño bote le entró mucha agua, la cual Carlos no pudo evitar tragar.

