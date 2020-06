¡Fuerte! Laura Chimaras recordó la muerte de su padre publicando un fragmento de su próximo libro 

View this post on Instagram

Los golpes más duros casi siempre intentamos justificarlos con lo primero que venga a nuestra mente, y la verdad es que al final esa no es la respuesta a la desesperación. Hoy en un día tan bonito, como lo es, el día del padre, me encuentro ya casi terminando el libro de él y tengo muchos pensamientos en mi cabeza. Uno de ellos, es poder experimentar todos los días nuestra mortalidad, saber que amanecer sanos, con vida, es un milagro, que las sonrisas y los besos que estas dando hoy capaz mañana ya no podrás hacerlo. A veces pienso que de una tragedia nadie se libra. Papá es aquel que te enseñó a caminar, a comer, a decir tus primeras palabras, es ese héroe sin capa que día tras días a pesar de lo difícil que es todo, él esta ahí, pendiente de ti, amándote. El dolor es esa emoción que siempre va a estar cuando experimentas la muerte de un ser querido, tendrá sus variaciones por el episodio que viviste, si fue muy trágico o si lo aceptaste más rápido porque partió bajo la naturaleza de quien vivió 100 años. La confusión, es natural, la incertidumbre también. El mañana se convierte en una especie de deporte extremo, esperando que un golpe te haga volver a la vida. Aprovecha a papá si lo tienes sentado al lado, aprovéchalo si lo puedes llamar. Si no, agradece por lo que fue y no dejes de seguir caminando. Los golpes de la muerte están en todos lados, sea con una enfermedad, con un asesinato o simplemente porque ya eres muy viejo. Este libro te va a mostrar como levantarte cuando la muerte toca a tu puerta. Como reaccionar frente a momentos de crisis, como volver a vivir cuando todo estaba acabado. No se sienten a ver como sus padres envejecen, jueguen con ellos, conversen, viajen, vívanlos, capaz los vuelven a ver en otra vida, capaz no, no lo sabemos. El tiempo se lleva la juventud y los años traen sabiduría. Feliz Día del padre♥️. . #yanischimaras #laheroicaagoníadesumuerte #chimaraslaura #laurachimaras #diadelpadre