Linkin Park reveló una canción INÉDITA ¡Con Chester Bennington!

El futuro de Linkin Park está lleno de incertidumbre, sin embargo, Mike Shinoda ha revelado el nombre de una canción inédita que fué grabada con Chester Bennington mientras grababan el disco One More Light; el tema lleva por nombre ‘Friendly Fire’.

Por: Cultura Colectiva

Shinoda ha estado muy activo en su canal de Twitch, dando oportunidad a los fans de interactuar con el músico y sus transmisiones pueden variar desde verlo jugar Animal Crossing, hasta verlo grabar música nueva, lo que es una constante es que los fans le pregunten sobre Linkin Park y la semana pasada Shinoda habló de canciones inéditas de la banda.

«Había una canción – una canción del One More Light que… mezclamos más [canciones] que [están presentes en] el álbum terminado y mezclamos un par de canciones más solo para ver si alguna de estas llegarían al corte final o lo que sea – si las pudiéramos usar como lado-B y una de ellas era ‘Friendly Fire’». Esto lo declaró Shinoda en un video compartido por una fanpage de Linkin Park.

El co-vocalista mencionó que el track fue co-escrito por Jon Green, quien colaboró en todo el proceso del disco de 2017, que además probó ser la última grabación con Chester Bennington antes de su muerte en julio del mismo año. Brad Delson, guitarrista de la banda, también está acreditado en la composición de esta canción.

Mike talking about an unreleased Linkin Park song from One More Light called “Friendly Fire” that he really likes. He says we will hear it eventually. pic.twitter.com/NKc0TgKNEa

— Linkin Park Live (@LPLive) June 18, 2020