Pompeo desmiente a Maduro sobre la supuesta “distribución equitativa y justa” de la gasolina en Venezuela (TUIT)

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, desmintió al régimen de Nicolás Maduro sobre la supuesta “distribución equitativa y justa” de la gasolina en Venezuela.

lapatilla.com

“Estados Unidos está sancionando a cinco capitanes iraníes que entregaron gasolina y sus componentes a Venezuela. Nadie cree en las afirmaciones de Maduro de distribución equitativa y justa de la gasolina: estos regímenes deshonestos deben dejar de malgastar la riqueza y los recursos de sus pueblos con esquemas corruptos”, indicó en un tuit el funcionario estadounidense.

The U.S. is sanctioning five Iranian captains who delivered gasoline and its components to Venezuela. No one believes Maduro’s claims of equal and fair gasoline distribution – these rogue regimes must stop squandering their people’s wealth and resources with corrupt schemes.

