Se registra una fuerte explosión en las afueras de la capital de Irán (Videos)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Una gran explosión se produjo la noche de este jueves en las afueras de Teherán, la capital de Irán, según informes de medios locales.

Por: RT

Aunque de momento no está claro qué pudo causar el evento, los videos de la explosión, que aparecieron en redes sociales, sugieren que podría tratarse de un ataque contra una base militar o un sitio de investigaciones ubicado al este de la ciudad.

Otras especulaciones iniciales apuntaban a que el incidente pudo haber tenido lugar en una central eléctrica en Sarkh Hasar, y que se produjeron hechos similares en Shiraz, en el sur de Irán.

Massive explosion east of #Tehran in an area that looks like full of research facilities! The explosion is massive and the brightness of the aftermath indicate a major incident! pic.twitter.com/oWgvRBNQpC — Aimen Dean (@AimenDean) June 25, 2020

La explosión ocurrió alrededor de las 2 de la mañana (hora local). En las imágenes se puede ver el cielo nocturno iluminado por un destello de fuego a la distancia, seguido de una gran columna de humo.

Closer view of explosion that occurred this evening in #Tehran, #Iran. pic.twitter.com/kDIXLT3dVa — Joe Truzman (@Jtruzmah) June 25, 2020

En otro video se observa una bola de fuego en el horizonte, que brevemente ilumina y tiñe de rojo el cielo.

BREAKING: There are videos circulating of what appears to be an explosion in Pardis, south Tehran, tonight. This video, I think, was shot in Bame Tehran, north of the city. You can clearly see what appears to be a fireball that turns the sky red

pic.twitter.com/VoPs7HWr5O — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) June 25, 2020

Un video compartido por el investigador Babak Taghvaee incluye coordenadas de la ubicación en la localidad de Paradis, desde donde se filmó la explosión, y sugiere que lo sucedido pudo ser un ataque cibernético.

This video is from Phase 11 of #Pardis residential town. It is filmed somewhere near this location: 35°46'8.30"N 51°46'51.81"E. pic.twitter.com/PBsovlbq1x — Babak Taghvaee – ?????? ??????? – ???? ?????? (@BabakTaghvaee) June 25, 2020

De momento, el informe oficial de la televisión estatal iraní señala que las autoridades están “investigando la luz brillante y el fuerte sonido” percibidos cerca de Teherán, recoge Reuters.

El Centro de Emergencias Médicas de Teherán señaló que no hubo llamadas en solicitud de auxilios o ambulancias tras la explosión en Parchin. Mientras, desde el Ministerio de Defensa de Irán afirmaron que no se produjeron pérdidas humanas en el incidente y que la situación está bajo control.

La explosión tuvo lugar poco después que el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, publicara un tuit anunciando nuevas sanciones de Washington contra entidades en conexión con el sector metalúrgico en Irán.