“¡No quiero ver nada de plata!”: Estrella del fútbol argentino donará todo el salario de su nuevo contrato a una ONG

Carlos Tevez, figura del equipo de Miguel Ángel Russo que obtuvo la última Superliga antes de que el fútbol se detuviera por la pandemia del coronavirus, habló públicamente tras la oferta que le presentó el Consejo integrado por Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Jorge Bermúdez.

“Voy a seguir en Boca, obvio. Quiero otra chance más de jugar la Libertadores. Con la pandemia no se sabe qué pasará con la Copa pero quiero jugarla. Acepté la propuesta sin ningún problema, hicimos algunos cambios y Adrián (Ruocco, su representante) envió la contraoferta. Dejaremos estipulado en el contrato dónde va a ir, no quiero ver nada de plata. Que directamente vaya a una entidad benéfica”, declaró.

Por otra parte, aclaró en Un buen momento (Radio La Red) que las negociaciones fueron encabezadas por Bermúdez, Cascini y Delgado con su agente personal, ya que la última vez que habló con Román fue para hablar de los premios del plantel en marzo.

Al mismo tiempo admitió haberse molestado por las frases de Bermúdez y Cascini, quien en los últimos días habían mencionado que cuando tomaron las riendas del club él era un “ex jugador”: “No veo ni escucho nada, pero obvio que me llegó. A uno le cuentan cómo fue y le molesta, uno se lo tiene que decir puertas adentro y queda ahí. Si tenemos alguna diferencia con el tema del contrato, no la podemos hacer pública. Igual mucho no tenemos que arreglar. En una negociación uno tiene su postura, el otro la suya y me parece que son válidas las dos”.

Y agregó: “Yo me quiero ir bien de Boca, no me quiero peleado con nadie, pero tampoco voy a dejar que me falten el respeto. Queda acá. Seguramente lo hablaremos en lo privado. El bien para Boca es que nos sentemos, hablemos y si me tienen que decir algo que lo digan”.

Al ser consultado por su antigua amistad con Cascini, evitó polemizar de más: “Yo no juego ni por Raúl ni por Bermúdez ni por nadie, juego acá por la gente de Boca. Y tenemos que estar todos juntos para ganar la Libertadores porque no la gano yo solo. Necesitamos de los jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes. Después, si nos tenemos que decir las cosas en la cara, nos las diremos. Le diré ‘Raúl, boludo, no digas esas cosas a la prensa’. Le daré un beso o un abrazo y él me agarrará de la oreja como siempre. Confrontar con él o con el Patrón no es bueno para Boca. Si tenemos en la cabeza ganar la Libertadores tenemos que estar todos juntos. Me rompo el culo para darle felicidad a la gente de Boca, aunque no soy Messi ni Maradona”.

El gran objetivo deportivo que persigue Tevez es la Libertadores y así lo subrayó: “Quiero tener otra chance más de jugarla aunque no se sabe qué va a pasar por la pandemia. Respondimos a la oferta en Boca con algunos cambios pero la aceptamos. Será un contrato por 6 meses y después nos sentaremos y veremos si se estira por la Copa. Veremos qué es lo más sano y correcto posible”. Tras eso evaluará junto a los directivos si continúa o no en 2021 aunque dejó claro que no dependerá de la suerte del equipo en el certamen continental.

Tevez dialogó con su esposa, Vanesa, su representante y su hermano para definir la donación de sus sueldos y primas: “Convivimos con gente de la villa, tengo amigos que hacen ollas populares y vemos otra realidad. Me parece justo y lo más sano para todos. Y que la gente de Boca se sienta idenfiticada porque pagan la entrada y el abono. Todos juntos vamos a hacer un bien para combatir esta pandemia”.

El líder futbolístico xeneize en los últimos partidos que se disputaron reconoció que cobró el sueldo mínimo en el último tiempo pero no quiso hacer alusión al dinero: “Me parece abusivo hablar de plata, sea el mejor pago, el peor o el del medio. Hay pobreza en Argentina, salir a hablar de 10 pesos, 100 o un millón… No tenemos que ser abusivos y más nosotros que sabemos que vemos la realidad de costado o de reojo. La gente nos escucha y ve y no me parece justo”.

¿Por qué no aceptó firmar el contrato por un año? “La AFA implementó firmar por 6 meses o un año y medio. Uno no sabe cómo va a volver y cómo va a volver el fútbol. Es una incertidumbre para mí y para Boca también. Lo más claro y lógico es que no lo atemos a un año. En la primera oferta dije que por un año y medio pero intentemos 6 meses. Y donemos la plata para que no se hable más de eso. Yo en Boca nunca hablé de plata e hice muchísimas cosas”, concluyó.

