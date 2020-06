Sandy Ulacio García: El Covid electoral

Posteado en: Opinión

En Tribunal Supremo de Justicia sigue enviando mensajes a García al nuevo Consejo Nacional Electoral. Hasta 240 diputados principales pudiese aumentar el tamaño de la Asamblea Nacional en los próximos comicios que, hasta ahora, van a realizarse en diciembre con Covid-19 o no, según el propio presidente Nicolás Maduro “En Venezuela quien decide, quien pone, quien quita es el soberano pueblo de Venezuela, a través de su voto, más nadie”.

Esto ya de por sí violenta la Constitución y termina de colocar de lado la función de legislar de la Asamblea Nacional -cualquiera de las dos- y de la Constituyente.

Ahora, desde el lado oficialista ya se tejen las candidaturas. Es más, creo que la ANC se desintegrará para que sus principales diputados puedan participar en las elecciones y validarse en un proceso, aunque nazca de un vicio legal. Por el otro, los llamados partidos opositores, también cuentan con algunos postulados, saben que tendrán “premios de consuelo”, con algunos escaños, para ellos lo importante es lo que puedan obtener por financiamiento del CNE y lo que recojan como aportes a las campañas, es donde está el negocio verdadero. Saben que nunca serán mayoría, ni lograrán un cambio significativo.

Pero hay una tercera vía y me parece interesante porque muchos dirigentes aún se debaten si participar o no en las parlamentarias, y es que la organización política Acción Ciudadana En Positivo (ACEP), puso a disposición su tarjeta para “llevar a la AN a diputados comprometidos con los venezolanos”. Si los partidos con tarjetas usurpadas o inhabilitadas aceptan la invitación se convertiría en la nueva tarjeta de la “manito”, esa que permitió recuperar el hemiciclo en 2015, pero que hoy tendría que luchar contra un CNE en el que se desconfía, la abstención y la falta de “suicidas”, me refiero a líderes -políticos o de los llamados sociedad civil- que quieran inmolarse en un proceso electoral no reconocido y que podría “quemarlos” políticamente. Es el tiempo de aquellos que dicen que son capaces de llegar sin apoyo de partidos.

Denuncia… Muy peligrosa la denuncia que realiza el diputado Carlos Paparoni, quien funge como Comisionado contra el Terrorismo y Crimen Organizado, al manifestar que desde el gobierno nacional se han “nacionalizado a 10.037 personas procedentes de Siria, Líbano e Irán desde el año 2010”. Esto no tendría nada de malo si no existiera el peligro que algunas de estas personas tuvieran otras funciones y usaran la nacionalidad y la documentación venezolana para migrar a otras latitudes y crear lo que en lenguaje de inteligencia internacional llaman “células durmientes”, capaces de activarse y crear ataques a la seguridad de los países receptores. Por esta razón es tan importante Tarek el Aissami para el gobierno norteamericano.

Por dudas… El coordinador de la estrategia antiterrorista del Departamento de Estado norteamericano, el embajador Nathan A. Sales, denunció que la administración de Nicolás Maduro “convirtió Venezuela en un lugar seguro para los terroristas, y advirtió que cualquier cooperación entre Irán y un autócrata en el hemisferio occidental va a ser vista con preocupación”.

Frase… “El camino para salir de la crisis venezolana es con un gobierno de transición para administrar elecciones justas”, estas fueron las palabras recientes de Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU.

Sin control… Así parece estar el Covid-19 en el Zulia. Los casos asintomáticos se multiplican y van copando los espacios alternos de aislamiento, aunque muchos señalen de las fallas que presentan las pruebas rápidas. Quienes mueren sin que llegue la prueba PCR puede o no entrar dentro de las estadísticas oficiales. Lo cierto es que tampoco hay un compromiso ciudadano de guardar las mínimas condiciones para su protección. Usted no está contagiando al gobierno o a sus representantes, está poniendo en riesgo su vida, a su familia, vecinos y al personal de salud que lo va a tener que atender. Pero tampoco se vale que desde los niveles de gobierno y la tan cacareada “unión cívico – militar” no pongan freno a los camiones que a diario pasan de Colombia a Venezuela o viceversa con mercancía. El negocio es rentable, pero no más importante que las vidas que están es riesgo.

Pocos compradores… La India, más específicamente Reliance Industries Ltd, no comprará más petróleo venezolano y se suma a China National Petroleum Corporation y Rosneft Trading SA. ¿La razón? Evitar ser sancionados por los Estados Unidos. La otra empresa india que compra crudo venezolano, Nayara Energy Ltd, prefirió recurrir a otros mercados. Esta realidad se evidencia aún más cuando pretenden que grupos privados arreglen las refinerías para ponerlas a funcionar pagando con crudo. El riesgo es mucho, pero los beneficios también.

En riesgo… Así están nuestros médicos y enfermeras mientras están en la primera línea de defensa contra el Covid – 19. En Zulia han fallecido cinco y una enfermera. Hay varios contagiados y lo único que piden es que los doten de los equipos necesarios de protección según el área en la que se ocupen y contar con comidas dignas para soportar las largas guardias. Ante la falta de respuesta oficial -a pesar que desde el gobierno nacional anunciaron que llegaban médicos cubanos y dotaciones- se han organizado para recibir donaciones de insumos. Ayudemos a quienes nos están cuidando.

En silencio… Así quedó el caso de Emilio Martínez, alias “Chiche Smith”, acusado de narcotráfico. En la operación también resultaron detenidos Raúl Roberto del Gallego Salas, Orlando José Silva Moreno y Jesús Antonio Blanco Goitia. La Fiscalía 3° Nacional del Ministerio Público, con competencia en materia de drogas realiza la investigación respectiva. La droga sigue como negocio en las calles de Falcón y la violencia ligada a ellas también. Recientemente en pleno centro de Punto Fijo hubo un sicariato ligado a las bandas que se disputan el control de la distribución. De los arriba mencionados, nadie sabe nada, será que obtuvieron beneficios procesales o están en celdas VIP disfrutando y dirigiendo sus negocios.

Hambre… La mejor encuesta la da la calle. Niños, jóvenes, ancianos, todos hurgan en la basura para ver si consiguen algo que calme el hambre que los arrincona. Una foto de un uniformado con traje castrense se volvió viral como claro indicador que es mentira que en los cuarteles son una clase privilegiada. La cesta básica familiar ya ronda los $500 o los 100.000.000 de bolívares, esto es brutal si tomamos en cuenta que el salario mínimo es de 450.000 bolívares y la pensión solo 200.000 bolívares. La cuarentena no ayuda y la ausencia de las cajas / bolsas CLAP tampoco. El hambre nos vuelve vulnerables al Covid – 19, nos mata sin necesidad de virus y a nuestras madres y niños recién nacidos los condena a vivir desnutridos o malnutridos. El hambre como arma de control social, el hambre como elemento para conseguir votos, el hambre como arma mortal.

Sandy Ulacio García

Periodista, asesor y analista político

[email protected]