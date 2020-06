Alfredo Díaz a los periodistas: Mi reconocimiento por el valor de buscar la noticia por encima de los riesgos

View this post on Instagram

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! ¡Apreciados Periodistas! Como demócrata que soy, siempre he tenido en ustedes un gran aliado, en mi transitar como servidor público. Agradezco que han cumplido su rol con imparcialidad y ofreciendo información veraz a Nueva Esparta. En estos difíciles tiempos, la labor periodística cada día se hace más admirable porque demuestran la valentía para enfrentar los obstáculos que un remedo de "gobierno" les impone para acallar la verdad. He sufrido muy de cerca el cierre de los diarios impresos de Margarita, así como emisoras y programas radiales conducidos por periodistas de libre pensamiento, esos a los que tanto temen las dictaduras. En esta ocasión, la pandemia opaca la celebración del Día del Periodista y nos impide reconocer su labor diaria con el premio regional Batalla de Matasiete y la orden Francisco Esteban Gómez, en sus distintas clases. Sin embargo, eso no me impide reconocer su empeño por sortear acosos, atropellos y hasta el encierro, por cumplir con la sagrada labor de informar oportunamente. La experiencia con el Covid-19 en nuestro estado, me ha permitido palpar muy de cerca la gallardía de ustedes, esos que hacen del día a día, su pasión por la profesión. En esta oportunidad no le entregaremos el Premio Regional, pero tácitamente tendrán mi reconocimiento eterno por el valor de buscar la noticia por encima de los riesgos. Si de algo me enorgullecen ustedes, es que el tapabocas no ha servido para callarlos. Los exhorto a seguir adelante, pues, estoy convencido que los Periodistas son un bastión insoslayable en la lucha de los venezolanos por recobrar la libertad de nuestro país. Agradezco también las observaciones hechas a mi gestión, esto me permite actuar y corregir cualquier error que como humano puedo cometer. Ustedes son el último bastión de la Democracia. Felicidades en su Día! #NuevaEspartaNosUne