¿En serio? Milicianos con armas de MENTIRA son la nueva propaganda barata de Maduro (FOTO)

La propaganda del régimen cada día es más cómica pretendiendo engañar a los venezolanos, contando que las “fuerzas” militares y sociales que manejan podrían frenar la invasión imaginaria que EEUU hará en Venezuela.

Este 28 de junio, se viralizó una imagen de la Milicia Bolivariana que “defenderá” a Venezuela, pero… el potente armamento que poseen en la foto no espanta ni a una mosca.

“Podría ayudar si usan armas reales para la propaganda y no falsas de madera” reseñó CNW en su cuenta Twitter.

Venezuelan Milicia propaganda today. It might help if they use real guns for the propaganda and not fake wooden ones.#Venezuela pic.twitter.com/OyaCqmdW48

— CNW (@ConflictsW) June 28, 2020