Alta Comisionada Michelle Bachelet fue encarada por una mujer por situación de presos mapuches en Chile

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue encarada este lunes por una mujer en plena calle de la ciudad de Ginebra, Suiza, acerca de la situación que viven los presos de origen mapuche en Chile.

La mujer grabó toda la conversación en video, el cual fue difundido ampliamente por redes sociales.

Si bien la exmandataria reconoció que “hay discriminación y eso yo lo entiendo. Y me parece tremendo. Y yo sé que probablemente no hay justicia igual para los mapuches que para el resto”, también fue enfática en señalar que la decisión de liberar a reos no es una facultad de su cargo.

La mujer, quien aseguró ser de origen mapuche, interpeló a la alta comisionada de la ONU sobre la situación que viven 8 presos en la cárcel de Angol (localidad al sur de Chile) quienes llevan cerca de 56 días en huelga de hambre, exigiendo cumplir las condenas en sus territorios, tal como se establece en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); convenio que ha sido firmado por Chile y que entró en vigor en el país austral en el año 2009.

“Yo no los puedo liberar. Yo no soy del poder de la justicia. Los únicos que pueden liberar en Chile es la justicia, ni siquiera los gobiernos. Y yo creo que ese es algo que ustedes no entienden”, dijo Bachelet.

De todos modos, la expresidenta chilena se comprometió en el video a “revisar todos los antecedentes” para ver de qué forma podía ayudar.

Sin embargo, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU la autoridad reiteró: “Yo puedo hacer lo más que pueda, pero no me pidas que libere a los presos porque eso no está en mis manos”.

“Tengo que encargarme de todo el mundo y de Chille me piden que me metan poco. En Naciones Unidas te dicen “usted ya no es funcionario chileno, usted es un funcionario del mundo, o sea usted no se puede meter mucho en los temas de su país porque si no está perdiendo su objetivo””, dijo Bachelet a modo de explicación a la mujer.

Respecto a la situación actual de los 8 presos mapuches en huelga de hambre a los que hace alusión la mujer en el video, la emisora de radio informativa chilena, radio Bío Bío, reportó el pasado domingo que 2 de ellos se encuentran en estado crítico a consecuencia de la baja de peso ocasionada por la huelga de hambre. EFE