EN VIDEO: Vacílate a Pedro Carreño con el alma alborotada porque creyó ver un marine por primera vez

A través de un video publicado por una cuenta chavista, evidencia el momento en el que el Constituyente Pedro Carreño, formó un alboroto en medio de la frontera con Colombia, luego de ver a un funcionario custodiando el paso fronterizo, asegurando que se trataría un Marine de la fuerzas militares de Estados Unidos.

“Un soldado gringo cuidando el espacio colombiamo, la vergüenza de Colombia le entregó su territorio a los Estados Unidos”, era parte de lo expresado por el funcionario chavista.

Ante esto, la cuenta de conflictos en Venezuela CNW, asegura que se podría tratar de un marine colombiano por el tipo de camuflaje en su uniforme.

For example, here is some Colombian marines. The helmets Colombian Marines wear are identical to the ones in the video, unfortunately the video isn’t clear enough to see the camouflage pattern but it appears to be the same as the Colombian Marines camouflage. pic.twitter.com/RUB6GQPY2z

— CNW (@ConflictsW) June 28, 2020