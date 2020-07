Canadá también condenó la expulsión de la embajadora de la UE en Venezuela por parte del régimen

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Canadá rechazó este martes 30 de junio la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar de Venezuela a la embajadora de la Unión Europea (UE), Isabel Brilhante.

lapatilla.com

“Canadá se solidariza con nuestros socios de la UE y el pueblo venezolano en el deseo de ver la democracia restaurada en Venezuela”, reza parte del tuit de la Cancillería de Canadá.

Canada condemns the expulsion of the #EU Ambassador to #Venezuela by the illegitimate Maduro regime. Canada stands in solidarity with our EU partners and the Venezuelan people in the desire to see democracy restored in Venezuela.

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) June 30, 2020