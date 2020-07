¡¿WTF?! Se cayeron a golpes porque no había distanciamiento social (VIDEO)

Un restauran en los Estados Unidos fue el escenario de una batalla campal cuerpo a cuerpo que estalló luego que uno de los clientes sintiera que estaban demasiado cerca de los demás. Sin embargo, todos se acercaron mucho mientras rompían botellas y se golpeaban entre sí.

Por TMZ

Esta desagradable pelea tuvo lugar en el Saltgrass Steak House en Little Rock, y el video muestra a cuatro adultos en plena faena del sábado por la noche. Según la policía, las tensiones comenzaron a aumentar cuando un cliente se quejó del distanciamiento social luego que otro cliente tosiera.

WATCH: Saturday night dinner at Saltgrass Steakhouse in Little Rock turned violent after one customer was upset about the lack of social distancing.

Hear from someone who saw it all go down tonight on @KARK4News and @FOX16News

Warning: profanity is used. pic.twitter.com/wsez397453

— Hunter Hoagland (@HunterHoagland) June 29, 2020